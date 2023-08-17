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Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Стороны обсудили перспективы дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН 17.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс нормализации армяно-азербайджанского конфликта.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство, стороны также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе>>Азербайджанские пограничники в апреле установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты. По их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Нагорном Карабахе.Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана 2020 года.Генсек ООН обеспокоен проблемой Лачинского коридора>>В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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