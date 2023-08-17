https://sputnik-georgia.ru/20230817/gruziya-i-izrail-nachnut-peregovory-po-soglasheniyu-o-svobodnoy-torgovle-281379684.html
Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T18:12+0400
2023-08-17T18:12+0400
2023-08-17T20:27+0400
грузия
новости
экономика
израиль
ираклий гарибашвили
биньямин нетаньяху
соглашение о свободной торговле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c110e4bd7060d87a2239810b7113871.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузия и Израиль с 2024 года начнут переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле, говорится в сообщении администрации правительства. Договоренность о начале переговоров была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов. У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле >>Кроме того, страна намерена начать переговоры о торговле с Южной Кореей и ведет переговоры с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295789_546:153:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fbf7c1e62f4fcf78b84fc1a20a916c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, израиль, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, соглашение о свободной торговле
грузия, новости, экономика, израиль, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, соглашение о свободной торговле
Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
18:12 17.08.2023 (обновлено: 20:27 17.08.2023)
Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузия и Израиль с 2024 года начнут переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле, говорится в сообщении администрации правительства.
Договоренность о начале переговоров была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Премьер-министр Грузии отметил, что торговые и экономические отношения между странами растут, а в будущем году начнутся переговоры по Соглашению о свободной торговле, что выведет партнерство стран на новый уровень", – говорится в сообщении.
Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.
У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.
Кроме того, страна намерена начать переговоры о торговле с Южной Кореей и ведет переговоры с США.