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Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T18:12+0400

2023-08-17T18:12+0400

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биньямин нетаньяху

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузия и Израиль с 2024 года начнут переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле, говорится в сообщении администрации правительства. Договоренность о начале переговоров была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов. У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле >>Кроме того, страна намерена начать переговоры о торговле с Южной Кореей и ведет переговоры с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, израиль, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, соглашение о свободной торговле