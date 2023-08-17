https://sputnik-georgia.ru/20230817/kamnepad-na-zheleznoy-doroge-v-tbilisi---otvet-merii-tbilisi-281421453.html
Камнепад на железной дороге в Тбилиси – ответ мэрии Тбилиси
Камнепад на железной дороге в Тбилиси – ответ мэрии Тбилиси
Строительных объектов в указанном районе нет, ближайшая стройка находится в нескольких сотнях метров 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T19:37+0400
2023-08-17T19:37+0400
2023-08-17T20:34+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
камнепад
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. На улице Ксани, где на железную дорогу сошел камнепад, не наблюдалось подобных явлений и жалоб от жителей не поступало, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Камнепад произошел на рассвете около улицы Ксани, на перегоне Дидубе-Авчала. Из-за камнепада поезда пустили по другой ветке. При этом мэрия опровергла сообщения СМИ, что местные жители якобы обращались в мэрию с жалобами. "С полной ответственностью заявляем, что в мэрии Тбилиси не зарегистрировано ни одного обращения о камнепаде в этом районе. Распространенная в СМИ информация о том, что камнепад вызван стройками, также является ложью. Строительных объектов в указанном районе нет, ближайшая стройка находится в нескольких сотнях метров. Призываем представителей СМИ уточнять любые факты, связанные с мэрией Тбилиси, с пресс-службой мэрии", – говорится в сообщении. Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада >>Между тем группа геологов Национального агентства окружающей среды оценила текущую ситуацию на месте. "На основании рекомендаций, данных специалистами Агентства, были проведены очистительные мероприятия. Геологи Национального агентства окружающей среды оперативно оценят причины камнепада и подготовят заключение. На основании вышеуказанного заключения соответствующими службами будут приняты неотложные и превентивные меры", – говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Движение поездов, следующих из Тбилиси, осуществляется по графику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, камнепад, грузинская железная дорога
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, камнепад, грузинская железная дорога
Камнепад на железной дороге в Тбилиси – ответ мэрии Тбилиси
19:37 17.08.2023 (обновлено: 20:34 17.08.2023)
Строительных объектов в указанном районе нет, ближайшая стройка находится в нескольких сотнях метров
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. На улице Ксани, где на железную дорогу сошел камнепад, не наблюдалось подобных явлений и жалоб от жителей не поступало, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Камнепад произошел на рассвете около улицы Ксани, на перегоне Дидубе-Авчала. Из-за камнепада поезда пустили по другой ветке.
"В этом районе не наблюдалось камнепадов. Соответственно, ни в мэрию Тбилиси, ни в администрацию Надзаладевского района не поступало заявление от населения по поводу проблемы", – говорится в сообщении.
При этом мэрия опровергла сообщения СМИ, что местные жители якобы обращались в мэрию с жалобами.
"С полной ответственностью заявляем, что в мэрии Тбилиси не зарегистрировано ни одного обращения о камнепаде в этом районе. Распространенная в СМИ информация о том, что камнепад вызван стройками, также является ложью. Строительных объектов в указанном районе нет, ближайшая стройка находится в нескольких сотнях метров. Призываем представителей СМИ уточнять любые факты, связанные с мэрией Тбилиси, с пресс-службой мэрии", – говорится в сообщении.
Между тем группа геологов Национального агентства окружающей среды оценила текущую ситуацию на месте.
"На основании рекомендаций, данных специалистами Агентства, были проведены очистительные мероприятия. Геологи Национального агентства окружающей среды оперативно оценят причины камнепада и подготовят заключение. На основании вышеуказанного заключения соответствующими службами будут приняты неотложные и превентивные меры", – говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Движение поездов, следующих из Тбилиси, осуществляется по графику.