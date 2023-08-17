https://sputnik-georgia.ru/20230817/naskolko-vyrosla-vyrabotka-vetryanoy-elektrostantsii-v-gruzii-281330529.html

Насколько выросла выработка ветряной электростанции в Грузии

Насколько выросла выработка ветряной электростанции в Грузии

Ветряная электростанция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года, ее мощность 20 МВт 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T16:03+0400

2023-08-17T16:03+0400

2023-08-17T16:03+0400

экономика

грузия

новости

ветряная электростанция

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная электростанция в Грузии "Картли" выработала 42,74 млн кВтч электроэнергии за первое полугодие 2023 года, на 7,7% больше, чем в январе-июне 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная электростанция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность 20 МВт. По информации ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,6%. В Грузии разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В Грузии сократилось потребление электроэнергии >>На первом этапе, новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ветряная электростанция, энергетика грузии