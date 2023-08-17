https://sputnik-georgia.ru/20230817/ombudsmen-gruzii-potreboval-naznachit-ekzamen-dlya-abiturienta-ne-popavshego-na-sessiyu-281314944.html

Омбудсмен Грузии потребовал назначить экзамен для абитуриента, не попавшего на сессию

Омбудсмен Грузии потребовал назначить экзамен для абитуриента, не попавшего на сессию

Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления" 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T11:28+0400

2023-08-17T11:28+0400

2023-08-17T11:29+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

леван иоселиани

енэ

единые национальные экзамены

голодовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани потребовал от Национального центра экзаменов и оценок назначить дополнительную сессию для абитуриента, который не смог попасть на экзамен по истории на Единых национальных экзаменах, говорится в заявлении на сайте омбудсмена страны. В июле родительница абитуриента, которому центр экзаменов отказал назначить дополнительную сессию, несмотря на решение суда, объявила голодовку. Как известно, абитуриент не смог явиться на экзамен истории из-за состояния здоровья. В центре экзаменов ответили, что экзаменационный процесс завершен и все дополнительные экзамены уже проведены. Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления" и справедливого административного делопроизводства, и не предоставил этому абитуриенту информацию о дате дополнительной сессии.Когда объявят результаты вступительных экзаменов в Грузии?>>Народный защитник считает, что у административного органа еще есть время обеспечить право на получение высшего образования и исполнить временное решение суда. В заявлении омбудсмена отмечено, что народный защитник считает решение центра экзаменов несоответствующим закону и рекомендует незамедлительно назначить экзамен по истории. В аппарате Народного защитника считают, что нет объективных фактических и правовых обстоятельств, мешающих решить эту проблему. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, леван иоселиани, енэ, единые национальные экзамены, голодовка