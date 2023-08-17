https://sputnik-georgia.ru/20230817/ombudsmen-gruzii-potreboval-naznachit-ekzamen-dlya-abiturienta-ne-popavshego-na-sessiyu-281314944.html
Омбудсмен Грузии потребовал назначить экзамен для абитуриента, не попавшего на сессию
Омбудсмен Грузии потребовал назначить экзамен для абитуриента, не попавшего на сессию
Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления" 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T11:28+0400
2023-08-17T11:28+0400
2023-08-17T11:29+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
леван иоселиани
енэ
единые национальные экзамены
голодовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани потребовал от Национального центра экзаменов и оценок назначить дополнительную сессию для абитуриента, который не смог попасть на экзамен по истории на Единых национальных экзаменах, говорится в заявлении на сайте омбудсмена страны. В июле родительница абитуриента, которому центр экзаменов отказал назначить дополнительную сессию, несмотря на решение суда, объявила голодовку. Как известно, абитуриент не смог явиться на экзамен истории из-за состояния здоровья. В центре экзаменов ответили, что экзаменационный процесс завершен и все дополнительные экзамены уже проведены. Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления" и справедливого административного делопроизводства, и не предоставил этому абитуриенту информацию о дате дополнительной сессии.Когда объявят результаты вступительных экзаменов в Грузии?>>Народный защитник считает, что у административного органа еще есть время обеспечить право на получение высшего образования и исполнить временное решение суда. В заявлении омбудсмена отмечено, что народный защитник считает решение центра экзаменов несоответствующим закону и рекомендует незамедлительно назначить экзамен по истории. В аппарате Народного защитника считают, что нет объективных фактических и правовых обстоятельств, мешающих решить эту проблему. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_59:0:1616:1168_1920x0_80_0_0_f8d03a1b2468e9dcc2507362eeffc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, леван иоселиани, енэ, единые национальные экзамены, голодовка
грузия, новости, общество, тбилиси, леван иоселиани, енэ, единые национальные экзамены, голодовка
Омбудсмен Грузии потребовал назначить экзамен для абитуриента, не попавшего на сессию
11:28 17.08.2023 (обновлено: 11:29 17.08.2023)
Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления"
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани потребовал от Национального центра экзаменов и оценок назначить дополнительную сессию для абитуриента, который не смог попасть на экзамен по истории на Единых национальных экзаменах, говорится в заявлении на сайте омбудсмена страны.
В июле родительница абитуриента, которому центр экзаменов отказал назначить дополнительную сессию, несмотря на решение суда, объявила голодовку. Как известно, абитуриент не смог явиться на экзамен истории из-за состояния здоровья. В центре экзаменов ответили, что экзаменационный процесс завершен и все дополнительные экзамены уже проведены.
Аппарат Народного защитника установил, что центр экзаменов нарушил принцип "хорошего управления" и справедливого административного делопроизводства, и не предоставил этому абитуриенту информацию о дате дополнительной сессии.
Народный защитник считает, что у административного органа еще есть время обеспечить право на получение высшего образования и исполнить временное решение суда.
В заявлении
омбудсмена отмечено, что народный защитник считает решение центра экзаменов несоответствующим закону и рекомендует незамедлительно назначить экзамен по истории.
В аппарате Народного защитника считают, что нет объективных фактических и правовых обстоятельств, мешающих решить эту проблему.