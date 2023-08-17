https://sputnik-georgia.ru/20230817/priroda-vino-i-muzyka---bliz-tbilisi-proydet-festival-281383560.html

Природа, вино и музыка – близ Тбилиси пройдет фестиваль

Природа, вино и музыка – близ Тбилиси пройдет фестиваль

Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств 17.08.2023, Sputnik Грузия

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грузия

культура

новости

тбилиси

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Музыкальный фестиваль Kiketi Fest пройдет 19 августа на природе в деревне Кикети (близ Тбилиси), говорится в сообщении организаторов. На фестиваль организаторы приглашают тех, кто любит проводить время на природе, с качественной музыкой и грузинским натуральным вином. Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств. Батуми примет Черноморский винный фестиваль >>Также организаторы позаботились о гастрономической части – на месте будут готовить блюда на гриле и другие вкусности. Уже вечером гости фестиваля смогут посетить концерт Нодарико Хуцишвили. Для посещения необходимо приобрести билет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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грузия, культура, новости, тбилиси, грузинское вино