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Природа, вино и музыка – близ Тбилиси пройдет фестиваль
Природа, вино и музыка – близ Тбилиси пройдет фестиваль
Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T18:36+0400
2023-08-17T18:36+0400
2023-08-17T20:28+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Музыкальный фестиваль Kiketi Fest пройдет 19 августа на природе в деревне Кикети (близ Тбилиси), говорится в сообщении организаторов. На фестиваль организаторы приглашают тех, кто любит проводить время на природе, с качественной музыкой и грузинским натуральным вином. Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств. Батуми примет Черноморский винный фестиваль >>Также организаторы позаботились о гастрономической части – на месте будут готовить блюда на гриле и другие вкусности. Уже вечером гости фестиваля смогут посетить концерт Нодарико Хуцишвили. Для посещения необходимо приобрести билет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, грузинское вино
грузия, культура, новости, тбилиси, грузинское вино
Природа, вино и музыка – близ Тбилиси пройдет фестиваль
18:36 17.08.2023 (обновлено: 20:28 17.08.2023)
Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Музыкальный фестиваль Kiketi Fest пройдет 19 августа на природе в деревне Кикети (близ Тбилиси), говорится в сообщении организаторов.
На фестиваль организаторы приглашают тех, кто любит проводить время на природе, с качественной музыкой и грузинским натуральным вином.
Для фестиваля в дубовом лесу обустроят пространства, где пришедшие гости смогут отдохнуть, попробовать вина разных грузинских производств.
Также организаторы позаботились о гастрономической части – на месте будут готовить блюда на гриле и другие вкусности.
Уже вечером гости фестиваля смогут посетить концерт Нодарико Хуцишвили.
Для посещения необходимо приобрести билет.