https://sputnik-georgia.ru/20230817/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii-s-nachala-2023-goda-281439331.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии с начала 2023 года

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии с начала 2023 года

Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 5,3 миллиарда киловатт-часов 17.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В первом полугодии 2023 года в Грузии было потреблено 6,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 9,3% меньше по сравнению с январем-июнем 2022 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За отчетный период в Грузии было выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов, на 0,02% меньше, чем в январе-июне 2022 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 5,3 миллиарда киловатт-часов. Теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 42,74 миллиона киловатт-часов. В первом полугодии 2023 года Грузия импортировала электроэнергию из России (около 597,8 миллиона киловатт-часов) и Азербайджана (2,61 миллиона киловатт-часов), говорится на сайте Оператора. А экспорт за отчетный период составил 756,48 миллиона киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Насколько выросла выработка ветряной электростанции в Грузии >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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