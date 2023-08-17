https://sputnik-georgia.ru/20230817/v-gruzii-vyyavleny-sluchai-novogo-podtipa-omikrona-eg5-281334469.html

В Грузии выявлены случаи нового подтипа омикрона EG.5

В Грузии выявлены случаи нового подтипа омикрона EG.5

У нового подтипа омикрона такие симптомы, как у предыдущих вариантов коронавируса, заявил директор клиники 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T17:49+0400

2023-08-17T17:49+0400

2023-08-17T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Инфекционисты зафиксировали случаи нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG.5 среди жителей Грузии, заявил аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе. Специалисты призывают граждан при симптомах простуды и гриппа воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. По его словам, тяжелые случаи, а также случаи летального исхода все еще остаются, но их показатель очень низкий. У нового подтипа омикрона такие симптомы, как у предыдущих вариантов коронавируса – кашель, боль в мышцах и горле, слабость, температура. Вирус опасен для лиц, входящих в группу риска и людей с хроническими заболеваниями. Инфекционисты отмечают, что быстрый тест не выявляет новый штамм и советуют пациентам сделать ПЦР-тест. ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза >>"Мы должны идти в ногу с этим вирусом и завезти такие вакцины, которые актуальны к данному моменту", – отметил Камкамидзе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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