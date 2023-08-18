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https://sputnik-georgia.ru/20230818/prodazha-topliva-po-zavyshennym-tsenam--v-gruzii-oshtrafovany-pyat-krupnykh-kompaniy-281477184.html
Продажа топлива по завышенным ценам – в Грузии оштрафованы пять крупных компаний
Продажа топлива по завышенным ценам – в Грузии оштрафованы пять крупных компаний
Компании могут обжаловать решение в Тбилисском международном суде согласно законодательству, отметили в антимонопольной службе 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T16:41+0400
2023-08-18T17:00+0400
грузия
новости
экономика
агентство конкуренции грузии
бензин
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии оштрафованы в размере четырех миллионов лари (1,5 миллиона долларов) за нарушение закона "О конкуренции", говорится в сообщении Национального агентства конкуренции. Национальное агентство конкуренции завершило исследование пяти экономических агентов на рынке автомобильного топлива, которое началось 16 августа 2022 года, на основании рекомендации премьер-министра Грузии и результатов мониторинга, проведенного агентством. Вопрос касается сохранения высоких цен на розничном рынке топлива в течение марта-августа 2022 года. Также, помимо штрафа, в целях улучшения конкурентной среды на рынке, компаниям даны необходимые рекомендации. Агентство отмечает, что компании могут обжаловать решение в Тбилисском международном суде согласно законодательству. Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов &gt;&gt;По информации Агентства, на сегодняшний день ситуация на рынке нефтепродуктов нормализована, однако, исходя из высокого общественного интереса и стратегической важности рынка, Агентство продолжает мониторинг рынка топлива (бензина и дизеля) в стране. Мониторинг рынка Причинами высоких цен на топливо в Грузии премьер Ираклий Гарибашвили начал интересоваться с мая 2022 года. Разобраться в вопросе было поручено экономическому совету правительства. Кроме того, Агентству конкуренции было поручено предоставить окончательный отчет о состоянии на рынке топлива в стране. Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой. Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию &gt;&gt;После этого Агентство перешло с мониторинга на исследование рынка, чтобы выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев прошлого года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил. Как ранее заявил премьер, в Грузии импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и его ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,80-1 лари за литр, что неприемлемо и требует изучения. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,95 лари за литр, регуляр – 2,69-2,70 лари за литр, супер – 3,65-3,70 лари за литр, евро дизель – 2,90-3,07 за литр, дизель – 2,65-2,95 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии, бензин, цены на топливо
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии, бензин, цены на топливо

Продажа топлива по завышенным ценам – в Грузии оштрафованы пять крупных компаний

16:41 18.08.2023 (обновлено: 17:00 18.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Компании могут обжаловать решение в Тбилисском международном суде согласно законодательству, отметили в антимонопольной службе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии оштрафованы в размере четырех миллионов лари (1,5 миллиона долларов) за нарушение закона "О конкуренции", говорится в сообщении Национального агентства конкуренции.
Национальное агентство конкуренции завершило исследование пяти экономических агентов на рынке автомобильного топлива, которое началось 16 августа 2022 года, на основании рекомендации премьер-министра Грузии и результатов мониторинга, проведенного агентством. Вопрос касается сохранения высоких цен на розничном рынке топлива в течение марта-августа 2022 года.

"В результате исследования Агентства подтвердилось, что компании "Лукойл-Джорджия", "Висол Петролиум Джорджия", "Сан Петролиум Джорджия", "Сокар Джорджия Петролиум" и "Ромпетрол Грузия" нарушили статью закона "О конкуренции" – "Антиконкурентное соглашение, решение и согласованные действия", – говорится в сообщении.

Также, помимо штрафа, в целях улучшения конкурентной среды на рынке, компаниям даны необходимые рекомендации.
Агентство отмечает, что компании могут обжаловать решение в Тбилисском международном суде согласно законодательству.
Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов >>
По информации Агентства, на сегодняшний день ситуация на рынке нефтепродуктов нормализована, однако, исходя из высокого общественного интереса и стратегической важности рынка, Агентство продолжает мониторинг рынка топлива (бензина и дизеля) в стране.

Мониторинг рынка

Причинами высоких цен на топливо в Грузии премьер Ираклий Гарибашвили начал интересоваться с мая 2022 года. Разобраться в вопросе было поручено экономическому совету правительства. Кроме того, Агентству конкуренции было поручено предоставить окончательный отчет о состоянии на рынке топлива в стране.
Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой.
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию >>
После этого Агентство перешло с мониторинга на исследование рынка, чтобы выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев прошлого года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил.
Как ранее заявил премьер, в Грузии импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и его ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,80-1 лари за литр, что неприемлемо и требует изучения.
© SputnikИзменение цен на автомобильное топливо за 10 лет
Изменение цен на автомобильное топливо за 10 лет - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
Изменение цен на автомобильное топливо за 10 лет
© Sputnik
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.
На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,95 лари за литр, регуляр – 2,69-2,70 лари за литр, супер – 3,65-3,70 лари за литр, евро дизель – 2,90-3,07 за литр, дизель – 2,65-2,95 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,6 GEL/$1.
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