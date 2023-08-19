https://sputnik-georgia.ru/20230819/gruzinskiy-film-drozd-drozd-ezhevika-poluchil-dva-priza-na-kinofestivale-v-saraevo-281488001.html

Грузинский фильм "Дрозд дрозд ежевика" получил два приза на кинофестивале в Сараево

Грузинский фильм "Дрозд дрозд ежевика" получил два приза на кинофестивале в Сараево

Драма о любви в грузинской глубинке, которая уже вошла в лист премии Европейской киноакадемии, продолжает покорять мир 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T15:36+0400

2023-08-19T15:36+0400

2023-08-19T15:36+0400

грузия

новости

культура

европа

триумф грузинского кино

грузинское кино

грузинское кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/13/281487787_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_04ba0b3e69ff4370157965f793cff4c5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" (Blackbird Blackbird Blackberry) грузинского режиссера Элене Навериани получил сразу два приза на Международном кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Сараевский кинофестиваль – крупнейший фестиваль юго-восточной Европы. Первый выпуск проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, однако сейчас аудитория смотра составляет 100 тысяч зрителей. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" попал в список премии Европейской киноакадемии >>>На фестивале грузинскую картину отметили в двух категориях: за "Лучший художественный фильм" и "За лучшую жунскую роль" (награду получила актриса Эка Чавлеишвили). Главная героиня фильма – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в грузинской глубинке, которая никогда не хотела замуж, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди односельчан. Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и размышляет о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, европа, триумф грузинского кино, грузинское кино, грузинское кино