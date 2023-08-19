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Грузинский фильм "Дрозд дрозд ежевика" получил два приза на кинофестивале в Сараево
Грузинский фильм "Дрозд дрозд ежевика" получил два приза на кинофестивале в Сараево
Драма о любви в грузинской глубинке, которая уже вошла в лист премии Европейской киноакадемии, продолжает покорять мир 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T15:36+0400
2023-08-19T15:36+0400
2023-08-19T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" (Blackbird Blackbird Blackberry) грузинского режиссера Элене Навериани получил сразу два приза на Международном кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Сараевский кинофестиваль – крупнейший фестиваль юго-восточной Европы. Первый выпуск проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, однако сейчас аудитория смотра составляет 100 тысяч зрителей. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" попал в список премии Европейской киноакадемии >>>На фестивале грузинскую картину отметили в двух категориях: за "Лучший художественный фильм" и "За лучшую жунскую роль" (награду получила актриса Эка Чавлеишвили). Главная героиня фильма – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в грузинской глубинке, которая никогда не хотела замуж, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди односельчан. Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и размышляет о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, европа, триумф грузинского кино, грузинское кино, грузинское кино
грузия, новости, культура, европа, триумф грузинского кино, грузинское кино, грузинское кино
Грузинский фильм "Дрозд дрозд ежевика" получил два приза на кинофестивале в Сараево
Драма о любви в грузинской глубинке, которая уже вошла в лист премии Европейской киноакадемии, продолжает покорять мир
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" (Blackbird Blackbird Blackberry) грузинского режиссера Элене Навериани получил сразу два приза на Международном кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).
Сараевский кинофестиваль – крупнейший фестиваль юго-восточной Европы. Первый выпуск проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, однако сейчас аудитория смотра составляет 100 тысяч зрителей.
На фестивале грузинскую картину отметили в двух категориях: за "Лучший художественный фильм" и "За лучшую жунскую роль" (награду получила актриса Эка Чавлеишвили).
Главная героиня фильма – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в грузинской глубинке, которая никогда не хотела замуж, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди односельчан.
Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и размышляет о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью.
Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года".
Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года.