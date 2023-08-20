https://sputnik-georgia.ru/20230820/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novye-dannye-281504415.html

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Доля трудоспособного экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2023 года составила 53,2% 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T15:26+0400

2023-08-20T15:26+0400

2023-08-20T15:26+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2023 года составил 16,7%, что на 1,3 процентного пункта меньше показателя за первый квартал 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".В первом квартале 2023 года уровень безработицы в Грузии составил 18%, в четвертом квартале 2022 года – 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%.За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. Во втором квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, безработица в городских поселениях снизилась на 2,5 процентных пункта, а в сельских поселениях выросла на 0,2 процентного пункта и составила 17,7 и 15,3% соответственно.Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты" >>Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. Во втором квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, этот показатель среди мужчин снизился на 2 процентных пункта до 18,5%, а среди женщин – на 0,5 процентного пункта до 14,5%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2023 года составил 53,2% – на 1,6 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2022 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на один процентный пункт, а в сельских поселениях вырос на 2,4 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,1 процентного пункта и составил 44,3%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 69,1%, что на 0,7 процентного пункта выше уровня того же периода 2022 года.Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 48,7 тысячи человек (5,6%) по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составило 916,7 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9 тысяч (2,2%) и составило 410,2 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В апреле-июне текущего года этот показатель у женщин составил 42,9%, а у мужчин – 65,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,2 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"