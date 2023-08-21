https://sputnik-georgia.ru/20230821/rynok-alkogolnykh-napitkov-gruzii-budet-rasti--issledovanie-tbc-capital-281513016.html

Рынок алкогольных напитков Грузии будет расти – исследование TBC Capital

Рынок алкогольных напитков Грузии будет расти – исследование TBC Capital

Доля России в общем доходе винодельческой отрасли Грузии в 2022 году достигла 64%, что является самым высоким уровнем с 2014 года 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T09:01+0400

2023-08-21T09:01+0400

2023-08-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Рынок алкогольных напитков Грузии продемонстрирует устойчивый годовой темп роста (CAGR) на уровне 5,42% в 2023-2027 годах, говорится в исследовании инвестиционной компании TBC Capital. По информации аналитиков, в 2023 году ожидается, что доходы рынка алкогольных напитков достигнут примерно 1,609 млрд долларов. Несмотря на вызовы, вызванные пандемией COVID-19, мировая винная индустрия продолжает расти, в том числе и винный сектор в Грузии. Грузия надеется на рост экспорта своей продукции в Китай >>Хотя производство вина в течение последних десяти лет характеризовалось нестабильной тенденцией, оно сохранило положительную динамику, особенно после отмены семилетнего эмбарго на импорт грузинских вин в Россию в 2013 году. По данным аналитиков, в 2022 году официальное производство вина достигло 119 млн литров, что почти приравнивается к уровню, достигнутому в 2021 году. Кроме того, в последние пять лет стремительно растет и производство игристых вин. В 2022 году произведено 4,7 млн ​​литров, что на 4,5% больше, по сравнению с 2021 годом. В 2022 году экспорт грузинского вина достиг рекордного уровня как по объему, так и по доходам. Из Грузии было экспортировано почти 133 миллиона бутылок вина, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Как отмечают аналитики, Россия остается важнейшим рынком сбыта грузинского вина. Доля России в общем доходе винодельческой отрасли Грузии в 2022 году достигла 64%, что является самым высоким уровнем с 2014 года. Страны Европы (13%) и СНГ (8%) входят в тройку крупнейших рынков сбыта грузинского вина. Между тем, средняя экспортная цена грузинского вина в последние годы снижается. В 2022 году средняя экспортная цена одного литра грузинского вина составила 2,49 доллара США, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию >>В 2022 году общее годовое потребление вина и алкогольных напитков в Грузии достигло 23 миллионов литров, что на 12% меньше, чем в 2021 году. Вино продолжает оставаться доминирующим алкогольным напитком в грузинских семьях, на его долю приходится 95% от общего потребления вина и алкогольных напитков в 2021 году. Общий оборот вина и алкогольных напитков в 2022 году составил 1,37 млрд лари, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. Общая выручка местных производителей вина увеличилась на 18% (CAGR) за 8 лет. Также, по данным TBC Capital, винные компании Грузии, включенные в анализ финансовых показателей, в 2021 году заработали 730 млн лари, что составляет 75% от общего объема производства вина в Грузии. Полная прибыль незначительно снижалась в течение анализируемых лет, что свидетельствует о снижении рентабельности компаний. Кроме того, в Грузии наравне с винным, стабильно растет и сектор пива. В последние годы в стране увеличилось количество местных пивоварен и пивных брендов. Общий оборот пивного сектора в 2022 году составил 495 миллионов лари, на 30% болше, чем в 2021 году. Производство пива в последние годы растет и в 2021 году достигло 111 млн литров, что на 2,4% больше, чем в 2020 году. Что касается стоимости производства, то она достигла 214 миллионов лари, что на 6,5% выше показателя 2020 года. В 2022 году годовое потребление пива домохозяйствами в Грузии достигло 2,7 млн ​​литров, что свидетельствует о росте на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отметили, что потребление пива в Грузии с годами неуклонно растет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинское вино, вино и виноделие грузии