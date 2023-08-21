https://sputnik-georgia.ru/20230821/tragediya-v-shovi-v-zone-bedstviya-ischut-pyaterykh-chelovek-281515567.html

Трагедия в Шови: в зоне бедствия ищут пятерых человек

Трагедия в Шови: в зоне бедствия ищут пятерых человек

В зоне бедствия ищут еще пять человек 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T10:46+0400

2023-08-21T10:46+0400

2023-08-21T11:03+0400

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национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

оползень

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские спасатели 19-й день продолжают активные поисковые работы в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), осталось найти пятерых человек.Накануне спасатели нашли тело еще одного человека, таким образом количество жертв возросло до 28. Тело было найдено в 55 километрах от эпицентра стихийного бедствия. Поиски пропавших ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони. На данный момент в зоне стихийного бедствия мобилизовано 800 единиц тяжелой техники. Оползень сошел на курорте Шови 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии >>В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, шови, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень