https://sputnik-georgia.ru/20230817/riska-povtoreniya-tragedii-v-shovi-net--natsionalnoe-agentstvo-okruzhayuschey-sredy-gruzii-281332308.html

Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии

Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии

Окончательное заключение, что произошло на курорте Шови, будет представлено через две-три недели, заявил глава агентства 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T16:51+0400

2023-08-17T16:51+0400

2023-08-17T17:54+0400

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оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Нет никакого риска повторения масштабного селевого потока в пострадавшем от оползня корте Шови, заявил глава Национального агентства окружающей среды Грузии Васил Гедеванишвили во время встречи с местным населением. На территории курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) 3 августа сошел гигантский оползень. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. При этом он отметил, что в реках Чанчахи и Риони установлены измерители уровня рек, что позволяет контролировать ситуацию. "Соответственно, мы еще больше активизируем процесс мониторинга. Было обещано установить несколько таких устройств для дальнейшего усиления систем раннего мониторинга и иметь больше механизмов наблюдения за процессом подобных событий в будущем – измерители уровня воды, а также метеостанции, все возможные технические средства, которые могут предоставить нам предварительную информацию об ухудшении климатических условий, увеличении количества осадков или подобных явлениях", – сказал Гедеванишвили. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Что касается окончательного заключения, что произошло на курорте Шови, то оно, по словам главы Национального агентства окружающей среды, будет представлено через две-три недели. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови