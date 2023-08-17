https://sputnik-georgia.ru/20230817/riska-povtoreniya-tragedii-v-shovi-net--natsionalnoe-agentstvo-okruzhayuschey-sredy-gruzii-281332308.html
Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии
Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии
Окончательное заключение, что произошло на курорте Шови, будет представлено через две-три недели, заявил глава агентства 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T16:51+0400
2023-08-17T16:51+0400
2023-08-17T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Нет никакого риска повторения масштабного селевого потока в пострадавшем от оползня корте Шови, заявил глава Национального агентства окружающей среды Грузии Васил Гедеванишвили во время встречи с местным населением. На территории курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) 3 августа сошел гигантский оползень. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. При этом он отметил, что в реках Чанчахи и Риони установлены измерители уровня рек, что позволяет контролировать ситуацию. "Соответственно, мы еще больше активизируем процесс мониторинга. Было обещано установить несколько таких устройств для дальнейшего усиления систем раннего мониторинга и иметь больше механизмов наблюдения за процессом подобных событий в будущем – измерители уровня воды, а также метеостанции, все возможные технические средства, которые могут предоставить нам предварительную информацию об ухудшении климатических условий, увеличении количества осадков или подобных явлениях", – сказал Гедеванишвили. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Что касается окончательного заключения, что произошло на курорте Шови, то оно, по словам главы Национального агентства окружающей среды, будет представлено через две-три недели. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии
16:51 17.08.2023 (обновлено: 17:54 17.08.2023)
Окончательное заключение, что произошло на курорте Шови, будет представлено через две-три недели, заявил глава агентства
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Нет никакого риска повторения масштабного селевого потока в пострадавшем от оползня корте Шови, заявил глава Национального агентства окружающей среды Грузии Васил Гедеванишвили во время встречи с местным населением.
На территории курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) 3 августа сошел гигантский оползень. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
"В ущелье продолжится мониторинг. Наши специалисты продолжат наблюдать, чтобы после довольно-таки масштабного селевого потока исключить дополнительные угрозы, которые, как правило, являются процессами, следующими за подобным масштабным селем. Также могу сказать, что риска повторения подобного селевого потока практически не существует", – сказал Гедеванишвили.
При этом он отметил, что в реках Чанчахи и Риони установлены измерители уровня рек, что позволяет контролировать ситуацию.
"Соответственно, мы еще больше активизируем процесс мониторинга. Было обещано установить несколько таких устройств для дальнейшего усиления систем раннего мониторинга и иметь больше механизмов наблюдения за процессом подобных событий в будущем – измерители уровня воды, а также метеостанции, все возможные технические средства, которые могут предоставить нам предварительную информацию об ухудшении климатических условий, увеличении количества осадков или подобных явлениях", – сказал Гедеванишвили.
Что касается окончательного заключения, что произошло на курорте Шови, то оно, по словам главы Национального агентства окружающей среды, будет представлено через две-три недели.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).