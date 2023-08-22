https://sputnik-georgia.ru/20230822/naskolko-chistaya-voda-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-poslednie-dannye-spetsialistov-281552717.html

Насколько чистая вода на Черноморском побережье Грузии? Последние данные специалистов

Насколько чистая вода на Черноморском побережье Грузии? Последние данные специалистов

Тема безопасности воды в Черном море стала актуальной после разрушения Каховской ГЭС 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T12:40+0400

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черное море

грузия

новости

общество

аджария

мариам квривишвили

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 5-9 августа находилось в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Отдых на берегу Черного моря в Аджарии 2023 – цены на популярных курортах Грузии в августе >>>Во время последнего исследования были определены химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Нацагентство окружающей среды проверяет воду раз в 10 дней на 9 станциях. С июля число станций увеличилось – три станции появились в Анаклия-Ганмухури. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Их отправляют в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы при Агентстве продовольствия, оснащенное аналитическими устройствами высокой точности современных стандартов. Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе >>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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черное море, грузия, новости, общество, аджария, мариам квривишвили, национальное агентство окружающей среды