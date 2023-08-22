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Насколько чистая вода на Черноморском побережье Грузии? Последние данные специалистов
Насколько чистая вода на Черноморском побережье Грузии? Последние данные специалистов
Тема безопасности воды в Черном море стала актуальной после разрушения Каховской ГЭС 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T12:40+0400
2023-08-22T12:40+0400
2023-08-22T12:51+0400
черное море
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 5-9 августа находилось в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Отдых на берегу Черного моря в Аджарии 2023 – цены на популярных курортах Грузии в августе >>>Во время последнего исследования были определены химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Нацагентство окружающей среды проверяет воду раз в 10 дней на 9 станциях. С июля число станций увеличилось – три станции появились в Анаклия-Ганмухури. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Их отправляют в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы при Агентстве продовольствия, оснащенное аналитическими устройствами высокой точности современных стандартов. Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе >>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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черное море, грузия, новости, общество, аджария, мариам квривишвили, национальное агентство окружающей среды
черное море, грузия, новости, общество, аджария, мариам квривишвили, национальное агентство окружающей среды
Насколько чистая вода на Черноморском побережье Грузии? Последние данные специалистов
12:40 22.08.2023 (обновлено: 12:51 22.08.2023)
Тема безопасности воды в Черном море стала актуальной после разрушения Каховской ГЭС
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 5-9 августа находилось в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
Во время последнего исследования были определены химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры.
В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Нацагентство окружающей среды проверяет воду раз в 10 дней на 9 станциях. С июля число станций увеличилось – три станции появились в Анаклия-Ганмухури.
Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Их отправляют в аккредитованную лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы при Агентстве продовольствия, оснащенное аналитическими устройствами высокой точности современных стандартов.
Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека.