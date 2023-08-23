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Приметы на Успение Богородицы 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на Успение Богородицы 2023: что нельзя делать в праздник?

На Успение Божьей Матери нельзя венчаться и устраивать шумные застолья. Подробнее в материале Sputnik Грузия 23.08.2023, Sputnik Грузия

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Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают 28 августа – верующие в этот день празднуют победу вечной жизни над смертью. Какого числа Успение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь >>>Какие народные приметы связаны с Успением Пресвятой Богородицы, что нельзя делать в праздник, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Успение Божьей Матери нельзя делать тяжелую работу – день земной кончины Пресвятой Богородицы нужно посвятить молитвам. Также нельзя в праздник делать уборку в жилом помещении, работать в огороде и заниматься рукодельем. На Успение Божьей Матери нельзя венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя в праздник, посвященный Богородице, объедаться и напиваться. Успение Пресвятой Богородицы 2023: традиции православного праздника >>>Нельзя на Успение Богородицы завидовать, сквернословить, ругаться и конфликтовать, особенно с родными и близкими. Нельзя в праздник Успения Божьей Матери стричься, особенно молодым девушкам. По народным приметам, чем больше остричь волос, тем позже девица выйдет замуж. По приметам на Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе. В старину люди верили, что роса – это слезы земли, которая горюет по ушедшей с нее Божьей Матери, и топтать их грех. Нельзя в праздник надевать неудобную обувь. Есть примета, что если на Успение Богородицы натереть ноги, то можно лишиться радости в жизни. Приметы праздника По народным приметам, если на Успение Пресвятой Богородицы солнечно и тепло, значит бабье лето предстоит прохладное. Осень будет теплой и солнечной, если в праздник на небе появится радуга, а если пошел дождь – это примета, что ненастная погода сохранится до конца сентября. Осень будет ранней и дождливой, если на Успение Пресвятой Богородицы разыграется гроза. По народным приметам погода испортится, если в воздухе ощущается запах полевых цветов, а если туман стелется по двору, значится грибов будет видимо-невидимо. Зима будет снежной и холодной, если на Успение Богородицы паутины не видно. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников, праздник, церковный праздник, религиозный праздник