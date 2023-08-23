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Сколько нефти было транспортировано по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан – новые данные

Сколько нефти было транспортировано по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан – новые данные

В месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в июле 2023 года составила 2,6 миллиона тонн, сообщает Медиаплатформа BMG со ссылкой на Корпорацию нефти и газа Грузии. По информации компании, нефтепровод работал точно с такой нагрузкой и в июне месяце. Кроме того, в июле экспортный трубопровод западного маршрута (Баку-Супса) все еще был приостановлен. За семь месяцев текущего года по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса было транспортировано в общей сложности 17,7 миллиона тонн нефти. Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные >>>Нефтепровод Баку-Супса заработал только в феврале 2023 года и было транспортировано 100 тысяч тонн нефти. Компания, оператор трубопровода, утверждает, что он заработает только при наличии контрактов. Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса была прервана в марте 2022 года из-за проведения ремонтно-наладочных работ. В апреле нефтепровод возобновил работу, а затем прокачку нефти еще раз остановили. Нефтепровод Баку-Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>>Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода – 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции. Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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