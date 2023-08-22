https://sputnik-georgia.ru/20230822/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-snizilis--novye-dannye-281563018.html

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Больше половины от общего объема грузов, 53,2% в страну по железной дороге ввезли из РФ, 26,7% – из Азербайджана 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T17:55+0400

2023-08-22T17:55+0400

2023-08-22T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге во втором квартале 2023 года составил 3,5 миллиона тонн, на 8,2% меньше, чем в апреле-июне 2022 года, сообщается в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 10,7% указанного объема приходится на местные перевозки, 31,2% – на международные (без учета транзита) и 58,1% – на транзит. Во втором квартале 29,2% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 70,8% - на ввозимые. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Кроме того, больше половины от общего объема грузов, 53,2% в страну ввезли из РФ, 26,7% – из Азербайджана, 3,3% – из Туркменистана, 2,6% - из Румынии, 2,3% – из Турции, по 1% – из Китая и Беларуси, и 0,5% из Казахстана. Самый большой объем грузов - 20% вывезли в Казахстан, 11,5% – в Армению, 8,5% – в РФ, 4,3% в Азербайджан. Транзит Согласно данным департамента статистики, 11,3% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 7,7% – в Нидерланды, а также по 6% в Италию и Китай. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 8,9% транзитных грузов, Китай – 3,5%, Турция – 2,1%, и США – 1,7%. Во втором квартале 2023 года 29,6% от общего объема перевезенных железнодорожным транспортом грузов приходится на уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, 23,6% – на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, а 14,1% – на продукты питания, напитки и табачные изделия. Сохранить рост грузооборота – планы "Грузинской железной дороги >>Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 57,2% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 15,9% – на прочие неметаллические минеральные продукты, 12,2% на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ. Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (42,8%), прочие неметаллические минеральные продукты (24,9%), кокс и рафинированные нефтепродукты (9,1%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и и другое сырье горнодобывающей промышленности (54,4%), продукты питания, напитки и табак (22,8%), различные металлоизделия (8,7%) и сельскохозяйственную продукцию (5,7%).Успехи ГЖДИз-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396,7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари.Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару.В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников >>Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании.В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари. В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари.ГЖД продолжает улучшать показатели ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2022 года свободные денежные средства на балансе организации составили 274,6 млн лари, что на 62,4 млн лари превышает доступный остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года.Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки, а также услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.Своевременная, комфортная и безопасная перевозка пассажиров – главный приоритет "Грузинской железной дороги". Компания постоянно повышает качество обслуживания и поддерживает доступные пассажирские тарифы, что является одним из ключевых факторов развития регионов страны.ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Именно с этой целью в 2016-2017 годах компания приобрела новые пассажирские поезда у швейцарской компании Stadler, которые полностью соответствуют современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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