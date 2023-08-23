Трагедия в Шови: на каком этапе находится расследование?
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
К этому времени на месте схода оползня обнаружены тела 29 человек, поиски еще 4 человек продолжаются
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Следствие назначило более 40 экспертиз в рамках расследования трагедии на курорте Шови, где 3 августа 2023 года сошел оползень, говорится в информации Генпрокуратуры Грузии.
Расследование факта гибели людей во время схода оползня началось в тот же день по статьям "причинение смерти по неосторожности в отношении двух или более лиц" и "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение смерти".
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По данным Генпрокуратуры, расследованием занимается департамент МВД Грузии регионов Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Также создана следственная группа в которой участвуют следователи из Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.
В рамках расследования изучаются причины стихийного бедствия и их результаты, проведенные мероприятия госведомств в связи со спасательно-поисковой операцией, а также законность инфраструктуры на курорте Шови и другие вопросы.
По последним данным на 18 августа, уже проведено до 300 следственных и процессуальных мероприятий. Также следствие запросит всю необходимую документацию и информацию у соответствующих ведомств.
К этому времени на месте схода оползня обнаружены тела 29 человек, поиски еще 4 человек продолжаются. Эвакуировать из зоны бедствия удалось более 200 человек.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).