https://sputnik-georgia.ru/20230824/tragediya-v-shovi-v-zone-bedstviya-prodolzhayutsya-poiskovye-raboty-281608571.html

Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжаются поисковые работы

Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжаются поисковые работы

На месте схода оползня обнаружены тела 29 человек, поиски еще 4 человек продолжаются 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T11:08+0400

2023-08-24T11:08+0400

2023-08-24T11:12+0400

происшествия

грузия

новости

шови

амбролаури

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0f/281247670_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7690d739638fbc97b4135ac9ff294fc8.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Спасатели продолжают искать четырех человек на курорте Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети) после разрушительного оползня. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 29 человек, 27 из них идентифицированы. Эвакуировать из зоны бедствия удалось более 200 человек. Трагедия в Шови: на каком этапе находится расследование?>>На 22-й день поисковых работ зона поисков расширена, она включает районы Они и Амбролаури, также эпицентр стихии и территорию, прилегающую к ней. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

амбролаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, шови, амбролаури, национальное агентство окружающей среды