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Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжаются поисковые работы
Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжаются поисковые работы
На месте схода оползня обнаружены тела 29 человек, поиски еще 4 человек продолжаются 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T11:08+0400
2023-08-24T11:08+0400
2023-08-24T11:12+0400
происшествия
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новости
шови
амбролаури
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Спасатели продолжают искать четырех человек на курорте Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети) после разрушительного оползня. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 29 человек, 27 из них идентифицированы. Эвакуировать из зоны бедствия удалось более 200 человек. Трагедия в Шови: на каком этапе находится расследование?>>На 22-й день поисковых работ зона поисков расширена, она включает районы Они и Амбролаури, также эпицентр стихии и территорию, прилегающую к ней. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, амбролаури, национальное агентство окружающей среды
происшествия, грузия, новости, шови, амбролаури, национальное агентство окружающей среды
Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжаются поисковые работы
11:08 24.08.2023 (обновлено: 11:12 24.08.2023)
На месте схода оползня обнаружены тела 29 человек, поиски еще 4 человек продолжаются
ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Спасатели продолжают искать четырех человек на курорте Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети) после разрушительного оползня.
Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 29 человек, 27 из них идентифицированы. Эвакуировать из зоны бедствия удалось более 200 человек.
На 22-й день поисковых работ зона поисков расширена, она включает районы Они и Амбролаури, также эпицентр стихии и территорию, прилегающую к ней.
В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).