https://sputnik-georgia.ru/20230825/gruziya-eksportirovala-rekordnyy-obem-elektroenergii-s-nachala-2023-goda-281668738.html

Грузия экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года

Грузия экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года

Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,16 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона... 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T16:44+0400

2023-08-25T16:44+0400

2023-08-25T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Экспорт электроэнергии из Грузии в январе-июле 2023 года вырос на 17,5% и составил 1 140,7 миллиона киловатт-часов, что является рекордным объемом, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Большая часть экспорта (85%) пришлась на Турцию. В соседнюю страну вывезли 975,91 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,16 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона киловатт-часов). Сколько электроэнергии покупает и продает Грузия – данные исследования >>В целом за семь месяцев 2023 года страна заработала на экспорте более 80 миллионов долларов, на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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