https://sputnik-georgia.ru/20230825/natsionalnoe-dvizhenie---eto-politicheskiy-mramornyy-klop-deputat-281677398.html

"Национальное движение" - это политический мраморный клоп: депутат

"Национальное движение" - это политический мраморный клоп: депутат

Нацдвижение" убеждает фермеров из Кахети в том, что государство должно выплатить им по 20 тетри за килограмм винограда, который был уничтожен в результате... 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T21:24+0400

2023-08-25T21:24+0400

2023-08-25T21:43+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" постепенно превратилась в политического мраморного клопа и нападает на урожай, где бы он не появился, заявил депутат партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. "Нацдвижение" убеждает фермеров из Кахети в том, что государство должно выплатить им по 20 тетри за килограмм винограда, который был уничтожен в результате обильных осадков. Подсчитать количество винограда в ЕНД предлагают по данным за прошлый год. К слову, если фермер в прошлом году сдал пять тысяч килограммов винограда, то им должны выплатить 20 тетри за килограмм, которые выделены на субсидирование. По словам Цагареишвили, непонятно как нужно подсчитать убытки прошлого года и, тем более, как выплачивать. "Так можно искать убытки и прошлых лет и начнем высчитывать, так мы зайдем слишком далеко и это ведь неосуществимое предложение, абсолютно популистское и, думаю, прозвучавшее перед выборами", - сказал Цагареишвили. По словам депутата непонятные предложения от оппозиции звучат и на западе Грузии в адрес тех людей, кто занимается выращиванием фундука. Грузинским виноградарям из Кахети возместят нанесенный непогодой ущерб >>В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства, размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Кроме того, фермеры смогут реализовать и поврежденный в результате непогоды виноград. Такой урожай, на который не будет спроса со стороны частного сектора примет госпредприятие за 90 тетри за 1 килограмм. Ртвели-2023: координационный штаб сбора урожая винограда открылся на востоке Грузии >>Государство тратит около 15 миллионов лари на продвижение грузинского вина на приоритетных международных рынках. В рамках программы государственного агрострахования страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, буря, наводнение и осенние заморозки (только для цитрусовых культур в период с 1 сентября по 30 ноября).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, единое национальное движение, кахети, град, виноград