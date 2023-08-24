https://sputnik-georgia.ru/20230824/rtveli2023-koordinatsionnyy-shtab-sbora-urozhaya-vinograda-otkrylsya-na-vostoke-gruzii-281631937.html

Ртвели-2023: координационный штаб сбора урожая винограда открылся на востоке Грузии

Ртвели-2023: координационный штаб сбора урожая винограда открылся на востоке Грузии

Задача штаба – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T19:47+0400

2023-08-24T19:47+0400

2023-08-24T20:20+0400

грузия

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телави

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отар шамугия

национальное агентство вина

ртвели архив

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели (сбора урожая винограда) заработал в Телави (регион Кахети), сообщает Минсельхоз Грузии. Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. Координационный штаб будет работать круглосуточно. Его задача – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет. Регистрация винограда будет производиться в единой электронной системе, которая успешно была внедрена Минсельхозом в 2013 году. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда >>Принимать виноград у фермеров в текущем году будут до 500 винных предприятий. Сдача винограда будет осуществляться на основании выписки из виноградарского кадастра, выданной Национальным агентством вина. Шамугия подчеркнул, что поддержка, которую виноградари и виноделы получили от государства в последние годы, беспрецедентна. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства, размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Кроме того, фермеры смогут реализовать и поврежденный в результате непогоды виноград. Такой урожай, на который не будет спроса со стороны частного сектора примет госпредприятие за 90 тетри за 1 килограмм. Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023 >>Как отметил министр, поддержка отрасли также выражается через целевые программы агрокредитования и маркетинговую деятельность. Государство тратит около 15 миллионов лари на продвижение грузинского вина на приоритетных международных рынках. "Мы помогаем предпринимателям софинансировать маркетинговые расходы, в результате чего экспорт грузинского вина растет с каждым годом", - заявил Шамугия. Рынок алкогольных напитков Грузии будет расти – исследование TBC Capital >>В 2022 году экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира, что является рекордом в истории независимой Грузии. 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. В период с 1 января по 30 июня 2023 года Грузия экспортировала в 53 страны 43,4 миллиона литров вина, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доходы от экспорта вина за указанный период составили 126,2 миллиона долларов и превысили показатель за 6 месяцев 2022 года на 26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, телави, кахети, рача, отар шамугия , национальное агентство вина, ртвели архив