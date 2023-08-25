https://sputnik-georgia.ru/20230825/v-kakie-kompanii-investiruyut-pensionnye-nakopleniya-grazhdan-gruzii-281679014.html

В какие компании инвестируют пенсионные накопления граждан Грузии

В какие компании инвестируют пенсионные накопления граждан Грузии

Пенсионными накоплениями управляет квалифицированный и независимый инвестиционный совет, заявил представитель агентства 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T22:53+0400

2023-08-25T22:53+0400

2023-08-26T00:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Инвестиции пенсионных накоплений с высоким риском вкладываются в такие компании, как Apple, Samsung, Google, Louis Vuitton, заявил старший инвестиционный директор Пенсионного агентства Гога Меликидзе. С 6 августа участники накопительной системы могут выбрать в какой инвестиционный портфель они могут вкладывать свои накопления. "То, что мы называем портфель высокого риска является портфелем роста, поскольку размещение в нем пенсионных накоплений — это лучшая возможность получить дополнительную прибыль в долгосрочной перспективе. Этот портфель предполагает инвестирование 55% сбережений участников в доллары, включая акции таких компаний, как Apple, Samsung, Nestle, Toyota, Google, Louis Vuitton и т. д. Пенсионные акции будут распределены между тысячами различных компаний и на разных региональных уровнях" - сказал Микеладзе. Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат >>По его словам, портфель высокого риска будет включать грузинские казначейские облигации и депозиты грузинских банков в размере 45% портфеля. "Пенсионными накоплениями управляет квалифицированный и независимый инвестиционный совет, а надзор и регулирование осуществляет Национальный банк", - сказал Меликидзе. По его словам, одной из основных целей деятельности пенсионного агентства является эффективное управление и защита пенсионных накоплений и их инвестирования в соответствии с интересами участников. По его словам, до сих пор инвестиционная служба уже отчислила на вклады граждан 680 млн лари инвестиционной прибыли, что составляет 52%, а с учетом инфляции доходность за тот же период превысила 12%. Более 13 миллионов лари пенсии уже выданы 5 тысячам участников. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Пенсионные накопления граждан Грузии под присмотром >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, пенсионная реформа, накопительная пенсия, инвестиции