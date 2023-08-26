https://sputnik-georgia.ru/20230826/kakovy-perspektivy-predvybornoy-kampanii-saakashvili-rezultaty-oprosa-281685545.html

Каковы перспективы предвыборной кампании Саакашвили? Результаты опроса

Каковы перспективы предвыборной кампании Саакашвили? Результаты опроса

Мы поинтересовались у нашей аудитории, что они думают по поводу шансов предвыборной кампании Саакашвили 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T14:14+0400

2023-08-26T14:14+0400

2023-08-26T15:46+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

политика

грузия

новости

украина

петр порошенко

владимир зеленский

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Когда у человека нет гражданства Грузии, речи о начале его предвыборной кампании в этой стране и быть не может, считает большинство участников опроса "Каковы перспективы предвыборной кампании Саакашвили?" на Sputnik Грузия. О своем решении вернуться в политику Саакашвили заявил в середине июня, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национально движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения."О какой предвыборной кампании вообще может идти речь, когда у человека нет гражданства Грузии?!" – так ответили 65,4% опрошенных. Феномен "националов" на фоне грузинского политического безрыбья >>>При этом 17,3% аудитории утверждает, что "человек, который то отказывается от грузинской политики, то возвращается в нее, может рассчитывать лишь на своих постоянных сторонников"."Саакашвили – яркий политик и, даже будучи в заключении, с помощью соратников он сможет заручиться поддержкой многих", уверены 10,5% опрошенных.Тем временем 6,8% читателей сайта предположили, что "Саакашвили сможет оказаться "на коне", если убедит всю прозападную оппозицию объединиться к парламентским выборам 2024 года".Хочет, но не может – депутат о возвращении Саакашвили в грузинскую политику >>>Напомним, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, так что, согласно грузинскому законодательству, он не может проводить предвыборную кампанию в Грузии. Об этом ранее заявил председатель парламентского Комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Грузинское гражданство Саакашвили утратил в 2015 году по причине получения украинского. Спустя два года в 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Объяснил он это тем, что политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела.Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания вернул гражданство Саакашвили.Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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