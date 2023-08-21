https://sputnik-georgia.ru/20230821/fenomen-natsionalov-na-fone-gruzinskogo-politicheskogo-bezrybya-281538906.html

Феномен "националов" на фоне грузинского политического безрыбья

Феномен "националов" на фоне грузинского политического безрыбья

Отчего в Грузии никак не удается сформировать здоровую оппозиционную силу, и что, по мнению колумниста Sputnik, остается делать в таких условиях политическому... 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T22:11+0400

2023-08-21T22:11+0400

2023-08-21T22:30+0400

грузия

аналитика

обзоры

политика

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

колумнисты

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Известная мудрость "На безрыбье и рак рыба" в грузинской версии звучит иначе: "В стране без собак и кошки залают". Но мораль одна: за неимением лучшего надо уметь довольствоваться тем, что есть. Правда, кроме назидания тут явно присутствует и оттенок сожаления. Неудивительно. Большинство из нас все же мечтает иметь то, чего хочет. Другое дело, что жизнь, увы, есть жизнь. А политические реалии – тоже жизнь, подчиняющаяся тем же канонам, что питают народную мудрость. Одним словом, когда в 2012 году "Грузинская мечта" победила на выборах, большинство граждан гневно предвкушало сведение счетов с "Единым национальным движением". Крупнейший общественно-политический эксперимент под названием "революция роз", хоть и дал эффект, в человеческом плане завершился крахом. Формула "цель оправдывает средства" не сработала. Добавим, к счастью. А цель, безусловно, была – вряд ли кто будет это оспаривать. Как и то, что стиль "Нацдвижения" в период нахождения у власти отличался не только напором, но и мобильностью, и четкостью. От других оценок пока давайте воздержимся. Любопытней понять, вела ли себя партия как самодостаточная сила или ее искусно направляла чья-то твердая рука? Слишком уж стремительно, лишившись власти, националы утратили свое политическое нутро. "Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию >>Не будем, однако, забегать вперед, потому что библейский принцип "око за око" тоже не сработал. Гражданам Грузии неожиданно был навязан процесс, получивший название коабитации. Почти все сочли его за европейскую уловку, не позволившую сбыться намерениям "Мечты". Тем не менее, попробуем взглянуть на компромисс под иным углом. Глубже. Шире. В глаза это, конечно, не бросается, но кто по-вашему наиболее умело воспользовался так называемой коабитацией? В том числе в долгосрочной перспективе. Думаю, достаточно просто соединить логические звенья, чтобы ответить – "Мечта". Во-первых, именно она вольно или невольно предстала в глазах международной общественности как цивилизованная сила. Кроме того, сумела убедить население, что не только отличается, но и резко контрастирует с "Нацдвижением", державшим общество в страхе. Коабитация, может и не до конца, но частично способствовала нейтрализации внушительной прослойки электората самих националов. А он, судя по составу парламента (пусть и условно), охватывал 40% избирателей… Хочет, но не может – депутат о возвращении Саакашвили в грузинскую политику >>Теперь националы. Лишившись весомой части протестной энергии сторонников и официальной опеки зарубежных партнеров, они утратили политические ориентиры и трансформировались в реваншистскую партию. Заточенное под власть, а не под идею, "Нацдвижение" не могло иначе сохранить под собой хоть какую-то опору. Следствие – деградация мотивов и целей, демонстративные намерения, не гнушаясь ничем, вернуть власть. Между прочим, на этом вот уже третий срок своего правления умело играет "Мечта". Прибегает к примитивному, но эффективному политтехнологическому решению: едва ли не потакает агрессии националов, превратив их в своего рода "страшилку". На фоне угроз, обостряющихся в период выборов, запуганный массовый избиратель бывает готов простить правящей партии все ее прегрешения, упущения и облегченно голосует за нее. Этот трюк срабатывает по сей день! Реваншизм, в отличии от "розовой" революционной романтики (заметим, часто не менее разрушительной), отвергается любым более или менее состоявшимся обществом. Лишенная правил и приличий жажда власти "сподвигла" "Нацдвижение" на невразумительные действия, выдвижение, скажем так, неадекватных "лидеров". К маргинализации всей кадровой политики. Борьба за власть, не выходя из клиники: Саакашвили начинает предвыборную кампанию>>Как не вспомнить ироническое замечание Арчила Талаквадзе в адрес националов: они угрожали отставкой правительства, а в итоге сняли собственного председателя, грозили досрочными выборами, и сами же провели их внутри своей партии… Кое-кто считает, что нынешнего председателя ЕНД Левана Хабеишвили может подвести незнание иностранных языков. Но политическому лидеру, если только он не марионетка, которой надо хорошо понимать команды на чужом языке, совсем не обязательно быть полиглотом. Безусловно, владение языками присуще любому высокообразованному человеку, однако для политика главное – умение трезво мыслить и принимать грамотные решения. Похоже, у Хабеишвили серьезный комплекс на этот счет, и знание языков он воспринимает, как панацею. Искренне возмущался, защищая Давида Кезерашвили, и при этом восхищался им. Заявил: идиотизм делать заложником человека, владеющего 7 языками! Мне это напомнило первое посещение Стамбула много лет назад. Турецкие подростки, торгующие на улице всякой мелочью, бойко говорили на 10 языках и больше. Смотря о чем и как говорить! А что европейские партнеры, заинтересованные (как, впрочем, и мы) в присутствии в Грузии сильной оппозиции? Им (да и нам) точно не позавидуешь. Понимая, что говорить, собственно, не с кем, они вынуждены под любым предлогом выводить опорной фигурой Михаила Саакашвили. То есть заключенного, отбывающего срок. Не гражданина Грузии. Человека, вдобавок ко всему, нелегально пересекшего, словно контрабандист или диверсант, две государственные границы… Поистине чудны дела твои, Господи! Понятно, Саакашвили никогда не отличался элегантностью, лоском и рассудительностью. Но он умел включать харизму, опирающуюся на невообразимую самоуверенность и низвергающую любые преграды веру в собственные фантазии. Стоило ему оказаться в положении скомпрометировавшего себя политика члена общества, как немедленно всплыла очевидная нелепость не только его суждений, но и внешнего облика. Он то пытается пробудить к себе жалость, то вдруг начинает всерьез требовать извинений от власти за неприглядное положение. Если это спектакль, то очень дорого обходящийся нам, налогоплательщикам. Причем, речь идет не только об огромных суммах бюджетных средств. Вопрос, к сожалению, гораздо серьезней. Саакашвили вырос в серьезную помеху… нет, нет, отнюдь не для "Грузинской мечты". – Для грузинской демократии! Поясню. ЕНД как единственная реальная на сегодня оппозиционная сила, поскольку другая так и не появилась, оказалась перед неразрешимой задачей – совместить несовместимое. Ей приходится метаться в попытках удержать саакашвилевский электорат без самого Саакашвили. А он (подозреваю, не без заинтересованности действующей верхушки) не дает такой возможности основанной им когда-то партии. И сегодня это едва ли не больше всего вредит демократическому развитию страны, грозя ей элементами авторитаризма и однопартийностью. Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога>>Признаюсь, я не фанат националов – скорее, наоборот. Но все комбинации и манипуляции на политическом поле последних лет, к сожалению, показали, что "Нацдвижение" выступает в Грузии как единственный реальный противовес обозначившейся тенденции к монополизации власти. Выстраиваемые на бумаге коалиции, о которых постоянно идет речь в прессе, в конечном счете складываются лишь в воображении журналистов и политологов. Это наводит, на кощунственную, как многим может показаться, однако рациональную мысль. Возможно, чтобы уберечь зачатки грузинской демократии, нашему обществу следует несколько поменять настрой в отношении основной оппозиционной партии страны, которую, судя по всему, все еще поддерживает, по крайней мере, полмиллиона граждан. Почему бы не отделить зерна от плевел, не призвать к ответу конкретных персон и не поощрять при этом поголовного отторжения? Не правильней ли начать искать какие-то точки для взаимопонимания, попытаться сделать шаг навстречу? Даже пообещать поддержку, если у членов партии хватит воли заняться самоочищением, в корне оздоровить кадровую политику и решительно взять на вооружение позитивный опыт, который у нее, несомненно, тоже имелся. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Пора в интересах Грузии, да и себе на пользу, отказаться, наконец, от попыток силой захватить власть и заняться поиском свежих идей. Среди полумиллиона сторонников для этого наверняка найдется необходимый. Выбора, в общем-то, нет. В противном случае перед нами встанет проблема, от которой предостерегал политолог Рамаза Сакварелидзе. Он прямо заявил: надо молить бога, чтобы будущий парламент был хотя бы двухпартийным, а то у меня гораздо худшие ожидания… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, обзоры, политика, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, колумнисты