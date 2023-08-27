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Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции
Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции
Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T09:36+0400
2023-08-27T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла команде Шотландии на стадионе Эдинбурге в последнем тест-матче перед началом чемпионата мира – 6:33. Сборная Грузии лидировала с первых минут игры и даже вышла вперед (6:0), блягодаря реализованным поптыкам. А вот второй тайм активно начали уже шотландцы и за первые пять минут тайма сумели реализовать две попытки (14:6). Шотландцы продолжили активно играть, на 60-й минуте реализовали еще одну атаку, увеличив преимущество. Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси >>Сборной Грузии так и не удалось изменить счет на табло – 6:33. Борджгалоснеби завершили подготовительный этап чемпионата мира двумя победами: 56:6 – над Румынией и 22:7 – над США и одним поражением с Шотландией. Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соперниками Грузии в группе C станут Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия. В десяти городах проведут 48 матчей. Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира >>Теперь команда Левана Маисашвили отправится во Францию и продолжит подготовку к чемпионата мира, который сборная Грузии сыграет против Австралии 9 сентября. Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023, товарищеский матч
спорт, новости, грузия, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023, товарищеский матч
Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции
09:36 27.08.2023 (обновлено: 09:58 27.08.2023)
Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла команде Шотландии на стадионе Эдинбурге в последнем тест-матче перед началом чемпионата мира – 6:33.
Сборная Грузии лидировала с первых минут игры и даже вышла вперед (6:0), блягодаря реализованным поптыкам. А вот второй тайм активно начали уже шотландцы и за первые пять минут тайма сумели реализовать две попытки (14:6).
Шотландцы продолжили активно играть, на 60-й минуте реализовали еще одну атаку, увеличив преимущество.
Сборной Грузии так и не удалось изменить счет на табло – 6:33.
Борджгалоснеби завершили подготовительный этап чемпионата мира двумя победами: 56:6 – над Румынией и 22:7 – над США и одним поражением с Шотландией.
Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соперниками Грузии в группе C станут Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия. В десяти городах проведут 48 матчей.
Теперь команда Левана Маисашвили отправится во Францию и продолжит подготовку к чемпионата мира, который сборная Грузии сыграет против Австралии 9 сентября.
Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира:
9 сентября – Австралия - Грузия
23 сентября – Грузия - Португалия
30 сентября – Фиджи - Грузия
7 октября – Уэльс - Грузия.