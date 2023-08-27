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Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции

Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции

Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября 27.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла команде Шотландии на стадионе Эдинбурге в последнем тест-матче перед началом чемпионата мира – 6:33. Сборная Грузии лидировала с первых минут игры и даже вышла вперед (6:0), блягодаря реализованным поптыкам. А вот второй тайм активно начали уже шотландцы и за первые пять минут тайма сумели реализовать две попытки (14:6). Шотландцы продолжили активно играть, на 60-й минуте реализовали еще одну атаку, увеличив преимущество. Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси >>Сборной Грузии так и не удалось изменить счет на табло – 6:33. Борджгалоснеби завершили подготовительный этап чемпионата мира двумя победами: 56:6 – над Румынией и 22:7 – над США и одним поражением с Шотландией. Чемпионат мира по регби (Rugby World Cup 2023) пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соперниками Грузии в группе C станут Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия. В десяти городах проведут 48 матчей. Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира >>Теперь команда Левана Маисашвили отправится во Францию и продолжит подготовку к чемпионата мира, который сборная Грузии сыграет против Австралии 9 сентября. Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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