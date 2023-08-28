https://sputnik-georgia.ru/20230828/stoit-li-ozhidat-povysheniya-stoimosti-funduka-v-gruzii--minselkhoz-281721563.html
Стоит ли ожидать повышения стоимости фундука в Грузии – Минсельхоз
Стоит ли ожидать повышения стоимости фундука в Грузии – Минсельхоз
В государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T10:04+0400
2023-08-28T10:04+0400
2023-08-28T10:04+0400
экономика
грузия
новости
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388316_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_47b56731ae6f933fbb923559002e0b7e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Цена на фундук в Грузии будет расти вместе с повышением его качества, в настоящее время на рынок доставляется преждевременно собранный урожай, сообщил руководитель департамента по связям с регионами Агентства развития села Лаша Шаламберидзе. В прошлом году было экспортировано фундука на сумму около 115 миллионов долларов. В Агентстве развития села советуют населению сначала сушить орехи, а потом напрямую доставлять их на предприятия, так как предприятия очень нуждаются в качественном фундуке. "Мы ожидаем, что в этом сезоне количество фундука будет больше и качество будет высоким, и, соответственно, у нас будут приемлемые цены для наших фермеров", – сказал Шаламберидзе. Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным >>По его словам, в государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров, которые получали по 500 баллов за гектар, а затем обменивали их в агромагазинах на пестициды и удобрения. По словам Шаламберидзе, госпрограмма дала фермерам возможность бесплатно получить все необходимые инструменты для ухода за фундуком. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388316_137:0:2362:1669_1920x0_80_0_0_8cd9ba22460fca7371fac0a4723386db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Стоит ли ожидать повышения стоимости фундука в Грузии – Минсельхоз
В государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Цена на фундук в Грузии будет расти вместе с повышением его качества, в настоящее время на рынок доставляется преждевременно собранный урожай, сообщил руководитель департамента по связям с регионами Агентства развития села Лаша Шаламберидзе.
В прошлом году было экспортировано фундука на сумму около 115 миллионов долларов.
"Сегодняшние цены не являются окончательными, поскольку процесс комплектации еще продолжается. Фундук, который привезли на реализацию, плохого качества, т. е. сбитый фундук, который рано сбили, естественно, он не будут качественным", – сказал Шаламберидзе журналистам.
В Агентстве развития села советуют населению сначала сушить орехи, а потом напрямую доставлять их на предприятия, так как предприятия очень нуждаются в качественном фундуке.
"Мы ожидаем, что в этом сезоне количество фундука будет больше и качество будет высоким, и, соответственно, у нас будут приемлемые цены для наших фермеров", – сказал Шаламберидзе.
По его словам, в государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров, которые получали по 500 баллов за гектар, а затем обменивали их в агромагазинах на пестициды и удобрения.
По словам Шаламберидзе, госпрограмма дала фермерам возможность бесплатно получить все необходимые инструменты для ухода за фундуком.
Помощь отрасли
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.