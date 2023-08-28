https://sputnik-georgia.ru/20230828/stoit-li-ozhidat-povysheniya-stoimosti-funduka-v-gruzii--minselkhoz-281721563.html

Стоит ли ожидать повышения стоимости фундука в Грузии – Минсельхоз

Стоит ли ожидать повышения стоимости фундука в Грузии – Минсельхоз

В государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T10:04+0400

2023-08-28T10:04+0400

2023-08-28T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Цена на фундук в Грузии будет расти вместе с повышением его качества, в настоящее время на рынок доставляется преждевременно собранный урожай, сообщил руководитель департамента по связям с регионами Агентства развития села Лаша Шаламберидзе. В прошлом году было экспортировано фундука на сумму около 115 миллионов долларов. В Агентстве развития села советуют населению сначала сушить орехи, а потом напрямую доставлять их на предприятия, так как предприятия очень нуждаются в качественном фундуке. "Мы ожидаем, что в этом сезоне количество фундука будет больше и качество будет высоким, и, соответственно, у нас будут приемлемые цены для наших фермеров", – сказал Шаламберидзе. Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным >>По его словам, в государственной программе стимулирования фундука были задействованы более 90 тысяч фермеров, которые получали по 500 баллов за гектар, а затем обменивали их в агромагазинах на пестициды и удобрения. По словам Шаламберидзе, госпрограмма дала фермерам возможность бесплатно получить все необходимые инструменты для ухода за фундуком. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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