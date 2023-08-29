https://sputnik-georgia.ru/20230829/luchshe-vozderzhatsya--gubernator-mtskheta-mtianeti-o-poseschenii-monastyrya-shiomgvime-281760122.html

Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме

Лучше воздержаться – губернатор Мцхета-Мтианети о посещении монастыря Шиомгвиме

Сегодня должны завершиться работы по очистке территории и ущелья, на которые накануне была дана рекомендация геологов, заявил Нозадзе 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T13:40+0400

2023-08-29T13:40+0400

2023-08-29T13:58+0400

камнепад у монастыря шиомгвиме

мцхета-мтианети

мцхета

тбилиси

давид iv строитель

национальное агентство окружающей среды

грузия

туризм

новости

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Техника, очищающая территорию средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада, выполняет довольно большую работу, поэтому визит паломников нежелателен, заявил губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.На данный момент тяжелая техника продолжает расчищать территорию на правой стороне монастыря. На участке дороги, где обрушилась часть скалы, действуют ограничения. Туристы и паломники могут посещать остальную территорию комплекса, но в случае наплыва посетителей есть вероятность, что будут введены дополнительные ограничения. По информации губернатора, сегодня должны завершиться работы по очистке территории и ущелья, на которые накануне была дана рекомендация геологов. Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов >>>По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты). Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна. Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни >>>Геологи продолжают исследовательские работы, заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. Тогда же станет известно, ждать ли повторения камнепада, и можно будет оценить его опасность. Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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камнепад у монастыря шиомгвиме, мцхета-мтианети, мцхета, тбилиси, давид iv строитель, национальное агентство окружающей среды, грузия, туризм, новости