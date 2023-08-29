https://sputnik-georgia.ru/20230829/skandal-so-stroitelstvom-neboskrebov-v-tbilisi---oppozitsiya-obratilas-v-prokuraturu-281767112.html

Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси - оппозиция обратилась в прокуратуру

Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси - оппозиция обратилась в прокуратуру

Оппозиция считает, что во время голосования по поводу нескольких строительных проектов в Тбилиси произошел служебный подлог 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T16:37+0400

2023-08-29T16:37+0400

2023-08-29T16:37+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" сакребуло (горсобрание) Тбилиси подала жалобу в прокуратуру о нарушении в процессе голосования во время заседания 25 августа, когда поддержку получили несколько строительных проектов, сообщила телекомпания "Рустави 2". Сакребуло Тбилиси 25 августа, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. По словам другого члена фракции Барбары Джимели-Сулашвили, "Нацдвижение" сделает все необходимое для того, чтобы отменить одобрение разрушительных для Тбилиси строительных проектов. В Тбилиси появятся сразу несколько новых небоскребов – власти столицы приняли решение>>В свою очередь партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", у которой большинство голосов для принятия решений во время заседаний Сакребуло, отвергла обвинения. По словам председателя комиссии по правовым вопросам и защите прав человека тбилисского сакребуло Левана Жоржолиани, "Национальное движение" точно знает, что признаков преступления нет. Он уверен, что оппоненты проводят однодневную пиар-кампанию, чтобы дискредитировать проекты для развития города. По его словам, отмена решения Сакребуло осуществляется не через прокуратуру, это полномочия другого ведомства. "Если они этого не знают – это еще большее несчастье, потому что мы имеем дело с их невежеством. Это однодневная пиар-кампания, чтобы в очередной раз очернить проекты, связанные с развитием города, общий объем инвестиций которых составляет более 1 миллиарда", - добавил Жорджолиани. Проект застройки: за и против У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых - вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании>>Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густозаселенными районами Тбилиси Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озелена в соответствие с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси, прокуратура