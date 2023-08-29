https://sputnik-georgia.ru/20230829/tsentr-ekzamenov-opublikoval-rezultaty-apellyatsii-ene-v-gruzii-281756861.html

Центр экзаменов опубликовал результаты апелляции ЕНЭ в Грузии

Центр экзаменов опубликовал результаты апелляции ЕНЭ в Грузии

Абитуриенты могли обжаловать как одно, так и несколько заданий, а также тест полностью 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T12:41+0400

2023-08-29T12:41+0400

2023-08-29T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал результаты апелляции Единых национальных экзаменов – абитуриенты могут ознакомиться с ними на официальном сайте ведомства.В Центре отметили, что обжаловать результаты предметной комиссии можно в течение месяца после публикации результатов апелляции в Тбилисском городском суде. Срок внесения изменений в рейтинговый список образовательных программ истекает в 18:00 30 августа. Детальная инструкция здесь.Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было >>>ЕНЭ стартовали в Грузии 3 июля с грузинского языка и литературы. Последний вступительный экзамен состоялся 23 июля. Объявление первичных результатов началось с 1 августа.После объявления первичных результатов по всем предметам начался прием апелляционных заявок. Абитуриенты могли обжаловать как одно, так и несколько заданий, а также тест полностью.По информации Центра, в этом году из 128 440 работ абитуриентов были обжалованы 4 292. Это 3,34% из общего числа работ абитуриентов. Оценка была изменена только в случае 1 498 работ (1,17% из общего числа работ абитуриентов). Больше всего случаев обжалования было по результатам экзамена по грузинскому языку и литературе, а самое меньшее – по французскому языку. Статистика обжалования результатов ЕНЭ выглядит следующим образом: В этом году для сдачи ЕНЭ зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явилось до 94% зарегистрированных абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра.Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии? >>>Впервые в 2023 году экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вступительные экзамены, новости, общество, грузия, тбилиси, выпускные экзамены, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии