https://sputnik-georgia.ru/20230829/voennosluzhaschiy-pogib-rabotaya-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-gorakh-gruzii-281763230.html

Военнослужащий погиб, работая в зоне стихийного бедствия в горах Грузии

Военнослужащий погиб, работая в зоне стихийного бедствия в горах Грузии

Смерть 50-летнего военнослужащего наступила, вероятно, из-за сердечного приступа 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T14:25+0400

2023-08-29T14:25+0400

2023-08-29T15:04+0400

шови

происшествия

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грузия

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Старший инструктор Национальной гвардии Сил обороны Темур Харчилава 1973 года рождения погиб во время выполнения спасательных работ на горном курорте Грузии, в Шови, где произошло стихийное бедствие, сообщили в министерстве обороны Грузии. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. По последним данным, удалось идентифицировать 29 из 31 погибшего. Спасатели ищут еще двух человек, по имеющейся информации, это малолетние дети. В министерстве выразили соболезнования семье, близким и коллегам военнослужащего.Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях>>К поисковым работам в зоне стихийного бедствия привлечены спасатели, военные, группы кинологов, тяжелая техника и плавательные средства.В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, происшествия, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, министерство обороны грузии