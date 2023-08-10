https://sputnik-georgia.ru/20230810/smertonosnyy-opolzen-na-kurorte-shovi--khronologiya-tragedii-v-detalyakh-281113938.html

Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях

Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях

Смертоносный оползень на курорте в горах Грузии произошел 3 августа, уже восьмой день ведется поисковая операция 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T16:33+0400

2023-08-10T16:33+0400

2023-08-10T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Что происходило в первые дни в зоне смертоносного оползня на горном курорте Шови, который унес жизни более 20 человек, и как отреагировали соответствующие ведомства – хронологию событий с момента поступления первого сообщения о стихийном бедствии детально рассказал глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили. Спасательная операция в Шови уже восьмой день продолжается в непрерывном режиме. По последним данным, в результате оползня погибли 21 человек. Пропавшими без вести считаются 12 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Как разъяснил Мгебришвили, под авиацией подразумевается как дислоцированные в Тбилиси два вертолета, так и вертолет мобилизованный в Кутаисском международном аэропорту. В параллельном режиме информация поступила в департамент полиции регионов Имерети, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети и полицеские направились к месту происшествия. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Параллельно принимали, проверяли, анализировали информацию и планировали операцию, и все это, как отметил Мгебришвили, происходило незамедлительно. Менее чем за три часа первый вертолет уже был подключен к эвакуации людей из зоны стихийного бедствия. "Вертолет из Кутаиси вместе с группой спасателей быстрого реагирования не смог взлететь из-за сложных метеорологических условий. Но два вертолета из Тбилиси, в котором были группы быстрого реагирования с соответствующим т.н. тяжелым техническим оборудованием, прилетели в Шови и включились в поисковые работы и в эвакуацию", - отметил Мгабришвили. Эвакуация Вертолет приземлился в зоне стихийного бедствия на площадке близ гостиницы "Сансет Шови" в довольно сложных метеорологических условиях непосредственно с территории, где сошел оползень, 70 человек вывели в безопасное место. Это были дети, пожилые и женщины. Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня>>"С помощью вертолета и теплового дрона был осмотрен периметр, прилегающий к зоне стихии. Параллельно полицейские и спасатели подобрали безопасное место, где из зоны оползня происходила мобилизация граждан и перевод в указанную безопасную зону. Откуда уже позднее непосредственно вывезли этих людей в безопасное место из зоны стихии", - рассказал Мгебришвили. Пропавшие В связи со случившимся в полиции Они в тот же день началось расследование по двум статьям УК Грузии - "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Трагедия на курорте в Шови – более десяти человек все еще не найдены >>В первый день в "112" поступала информация о пропавших во время стихийного бедствия - 47 сообщений в связи с пропажей 136 человек. А на специальной "горячей линии", которая была задействована в Онском районе, зафиксировали 15 сообщений о 40 пропавших. В общей сложности была получено 62 сообщения, и на первом этапе пропавшими считались 175 человек. Сразу после поступления сообщений, началась идентификация предполагаемых пропавших. Как с помощью обратных звонков к инициаторам сообщения, так и с помощью информационных линий МВД постоянно перепроверяли данные. По его словам, те люди, которые на первом этапе считались пропавшими, а после проведения спасательных мероприятий или общения с теми, кто обратился насчет их пропажи, оказывалось, что они в безопасном месте, изымались из поискового списка только после личного общения с полицией. Среди пропавших было несколько иностранных граждан с которыми члены семьи или близкие не могли связаться, отметил он. Спасательная операция В круглосуточном режиме работал координационный штаб. Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы, непосредственно в зоне стихии работала живая сила. Поисковые мероприятия проводили с помощью соответствующей техники, тепловых дронов и кинологов. Полицейские и спасатели смогли вывести в безопасное место 210 человек. "Кроме того, была школьная группа детей, которые также находились не в зоне стихии, а была поблизсти в походе. Погранполиция перевела группу в сектор Мамисони и провела ночь с ними в безопасном месте", - рассказал Мгербишвили. День второй На второй день после стихийного бедствия, 4 августа, примерно в 6 часов утра к спасательной операции вновь подключилась авиация, в частности два вертолета погранполиции. Также с помощью вертолетов ущелье осмотрели группы геологов и гидрологов, перепроверили как русло реки, так и ледник, откуда началась стихийное бедствие. По информации Мгебришвили, в общей сложности было осуществлено девять спасательных вылетов. Глава ЧС Грузии рассказал о мобилизации сил в зоне схода оползня в Шови>>В непрерывном режиме продолжались оперативные и следственные работы. Были идентифицированы лиц, о которых поступили сообщения, в том числе иностранные граждане - двое граждан Украины и один гражданин России. "На второй день список пропавших составил 36 человек. Из них вскоре удалось связаться с двумя, и из 34 пропавших 33 были идентифицированы... До этого времени у нас есть интенсивная коммуникация с близкими покойника, с членами семьи. Систематически мы сообщаем им о ходе спасательно-поисковых мероприятий.", - заявил Мгебришвили. Восстановительные работы Параллельно спасательной операции, с участием госведомств и специалистов были спланированы и проведены все соответствующие работы. С помощью тяжелой техники поиск и обустройство альтернативных дорог в зоне стихии. Также велись работы по обустройству двух мостов в русле реки. Ведется и очистка русла. По информации Мгебришвили, в Шови в зоне стихии поэтапно расширились работы и сегодня ведутся на 10 локациях. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>> По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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