https://sputnik-georgia.ru/20230831/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-281845544.html

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T22:57+0400

2023-08-31T22:57+0400

2023-08-31T23:04+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Минфин прогнозирует высокий темп роста экономики Грузии >>По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также информации и коммуникации. Что выросло и на сколько По данным за семь месяцев 2023 года, экспорт вырос на 16%, а импорт – на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 5,8 тысячи новых предприятий, на 1,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе строительства в основном был связан c разработкой строительных проектов зданий, а также со строительством распределительных инженерных объектов. Глава "Сакстата" отметил, что в июле текущего года почти на 26% вырос импорт цемента и клинкера. Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк >>Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессуарами. В июле показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти в два раза. Особенно рост был заметен в направлении Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, выросли объемы торговли продуктами питания, напитками и табаком, а также компьютерной техникой. Рост в секторе профессиональной, научной и технической деятельности в основном был связан с консалтинговой деятельностью по управлению бизнесом, а также с архитектурной деятельностью и расширением сферы деятельности рекламных агентств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"