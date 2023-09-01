https://sputnik-georgia.ru/20230901/antikorruptsionnoe-byuro-nachalo-rabotu-v-gruzii-281848790.html

Антикоррупционное бюро начало работу в Грузии

Антикоррупционное бюро начало работу в Грузии

Новое ведомство не будет заниматься расследованиями уголовных дел – эта функция остается у СГБ Грузии 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T07:01+0400

2023-09-01T07:01+0400

2023-09-01T07:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Новое ведомство – Антикоррупционного бюро – заработало в Грузии с 1 сентября, и в его функции войдет контроль за финансами партий и чиновников.До сих пор за финансами партий следила Служба государственного аудита, а за финансами чиновников – Бюро публичной службы. Что касается расследования уголовных дел, связанных с коррупцией, этим продолжит заниматься Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.Антикоррупционное бюро в основном будет следить за выполнением национальной антикоррупционной стратегии и документа, определяющего политику борьбы с коррупцией, который пока не утвержден.Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство >>Возглавит новое ведомство Ражден Купрашвили. До назначения на должность он занимал пост директора Службы юридической помощи Минюста Грузии. В разное время он был директором "Черноморской международной арбитражной палаты", а также директором правозащитной организации "Купрашвили и адвокаты".Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили>>Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, грузия против коррупции, коррупция