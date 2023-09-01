https://sputnik-georgia.ru/20230901/vsemirnyy-bank-naznachil-novogo-regionalnogo-direktora-na-yuzhnom-kavkaze-281863228.html

Всемирный банк назначил нового регионального директора на Южном Кавказе

Всемирный банк назначил нового регионального директора на Южном Кавказе

До новой должности Прайс была официальным представителем Всемирного банка в Руанде 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T15:45+0400

2023-09-01T15:45+0400

2023-09-01T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Новым региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу назначена Роланда Прайс, которая приступит к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня, 1 сентября, говорится в сообщении на сайте Банка. Прайс сменила на этом посту Себастьяна Молинеуса, который завершил свою миссию в Грузии. До новой должности Прайс была официальным представителем Всемирного банка в Руанде. По ее словам, она верит, что совместными усилиями будет возможно и дальше оказывать поддержку странам и народам Южного Кавказа на пути к стабильному и успешному будущему. Прайс является гражданкой Ямайки. Она присоединилась к Всемирному Банку в 2006 году в качестве советника вице-президента по правовым вопросам. Она занимала несколько операционных должностей в регионах Всемирного банка, в том числе в Латинской Америке и Карибском бассейне, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Африке и Южной Азии. Она также работала в Глобальной практике Всемирного банка по энергетике и добывающей промышленности в области реформы и регулирования энергетики. По информации ВБ, Прайс в Индонезии управляла портфелем трастовых фондов на сумму более 600 миллионов долларов и портфелем МАР, который на пике роста достиг 7,5 миллиарда долларов США. Во время своего пребывания на посту регионального менеджера в Руанде она курировала увеличение на 60% программы кредитования Всемирного банка, создание надежной программы реформирования развития частного сектора и существенное расширение участия Всемирного банка в обеспечении устойчивости к изменению климата, включая мероприятие по изменению климата, финансируемое Агентством международного развития в Руанде. До прихода во Всемирный банк Прайс была советником правительства Ямайки по международному публичному праву и международной торговле, а также внештатным лектором в Университете Вест-Индии. Прокладка кабеля в Европу и другие проекты – Всемирный банк заинтересован в Грузии >>Она имеет степень магистра международного публичного права Лондонского университетского колледжа, степень доктора юридических наук Университета Майами и степень бакалавра в области международного бизнеса и математики в Нью-Йоркском университете. Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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