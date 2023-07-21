https://sputnik-georgia.ru/20230721/prokladka-kabelya-v-evropu-i-drugie-proekty---vsemirnyy-bank-zainteresovan-v-gruzii-280096450.html

Прокладка кабеля в Европу и другие проекты – Всемирный банк заинтересован в Грузии

Прокладка кабеля в Европу и другие проекты – Всемирный банк заинтересован в Грузии

Стороны положительно оценили партнерство между Грузией и Всемирным банком, в результате которого в стране были осуществлены значительные структурные реформы 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T22:52+0400

2023-07-21T22:52+0400

2023-07-21T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вопрос прокладки электрокабеля из Грузии в Европу и и дальнейшее сотрудничество обсудил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе с региональным директором Всемирного банка Коэном Давидсом. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азебайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. На встрече было подчеркнуто, что исследования по черноморскому кабелю продолжаются, и было отмечено большое значение этого проекта для энергетического будущего Грузии. Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси >>Кроме того, стороны положительно оценили партнерство между Грузией и Всемирным банком, в результате которого в стране были осуществлены значительные структурные реформы в таких важных сферах, как: повышение конкурентоспособности частного сектора, обустройство инфраструктуры, продвижение малых и средних предприятий, развитие инновационной экосистемы, транспорт, энергетика, акционирование государственных предприятий и др. При этом были подчеркнуты приоритетные направления текущего и перспективного сотрудничества. Технико-экономическое исследование проекта проводит госкомпания "Государственная электросистема Грузии" с помощью консультационной компании CESI. В будущем будет проведена оценка экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, всемирный банк, европа, черное море