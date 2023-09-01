https://sputnik-georgia.ru/20230901/vybory-2023-tsik-dal-vremya-izbiratelyam-utochnit-dannye-v-spiskakh-281879739.html

Выборы 2023: ЦИК дал время избирателям уточнить данные в списках

Выборы 2023: ЦИК дал время избирателям уточнить данные в списках

Внести изменения в список избирателей можно будет до 13 сентября 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T22:54+0400

2023-09-01T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Жители Грузии в районах Гори, Каспи и Гурджаани могут проверить свое имя в списках избирателей перед выборами 1 октября, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. В районах Каспи и Гори будут выбирать мажоритарного депутата парламента, а в Гурджаани – мэра. Как заявила Иоселиани, к выборам уже открыто 133 избирательных участка, которые уже начали подготовку к проведению процесса голосования. На 103 из них выборы пройдут в электронной форме. ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам >>Все избиратели получат информационные листовки вместе с карточкой избирателя по месту регистрации и информацию о процедурах голосования. Внести изменения в список избирателей можно будет до 13 сентября. Проверить свои данные можно будет на сайте ЦИК или по телефону. Кроме того, избиратель может прийти по адресу участковой избирательной комиссии, где он зарегистрирован, и на месте проверить данные общедоступной версии единого списка избирателей. В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы >>На кресло мажоритарного депутата парламенте претендуют два кандидата – Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Георгий Сосиашвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". За кресло мэра будет бороться лишь один кандидат – Георгий Мачавариани от "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, гори, гурджаанский район, промежуточные выборы 2023, цик грузии