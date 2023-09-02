https://sputnik-georgia.ru/20230902/impichment-prezidentu-gruzii-mechta-ne-vedet-konsultatsiy-s-drugimi-partiyami-281884481.html

Импичмент президенту Грузии: "Мечта" не ведет консультаций с другими партиями

Импичмент президенту Грузии: "Мечта" не ведет консультаций с другими партиями

По словам депутата, импичмент президенту – единственный выход при нарушении Конституции 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T15:02+0400

2023-09-02T15:02+0400

2023-09-02T15:02+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не ведет консультаций с другими парламентскими партиями по поводу импичмента президенту Грузии, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили. Правящая партия анонсировала сбор подписей среди депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, которая вопреки отказу правительства в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата отправилась в зарубежное турне. По его словам, импичмент президенту – единственный выход при нарушении Конституции. "Это был единственный путь, который остался у правящей партии, когда налицо грубое нарушение верховного закона Грузии – Конституции. У команды, руководствующейся принципами правового государства, нет другого варианта, как принять такое решение. Все должны изволить уважать верховный закон страны", – сказал Оханашвили. Причина и процедуры импичментаВ "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен.Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства.Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, украина, саломе зурабишвили , анри оханашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия