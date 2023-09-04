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https://sputnik-georgia.ru/20230904/premer-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-knesseta-izrailya--chto-obsudili-politiki-281941145.html
Премьер Грузии встретился с главой Кнессета Израиля – что обсудили политики
Премьер Грузии встретился с главой Кнессета Израиля – что обсудили политики
Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества между странами в различных сферах 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T20:42+0400
2023-09-04T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правительство Грузии придает большое значение развитию дружественного и взаимовыгодного сотрудничества с Израилем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спикером Кнессета Израиля Амиром Охана в Тбилиси. Спикер Кнессета Израиля прибыл с официальным визитом в Грузию 3 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. В понедельник израильского гостя принял глава грузинского законодательного органа, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. По сообщению пресс-службы главы правительства, стороны рассмотрели основные направления сотрудничества между странами в различных сферах. В этом контексте был отмечен успешный визит Гарибашвили в Израиль. Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси&gt;&gt;Одним из обсуждаемых вопросов стало экономическое сотрудничество между странами, которое характеризуется растущей динамикой. Стороны выразили готовность углублять плодотворное сотрудничество в этом направлении. По словам премьер-министра, подписание соглашения о свободной торговле между Грузией и Израилем откроет новые возможности для обеих стран. Договоренность о начале переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле была достигнута в ходе встречи Гарибашвили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в середине августа. Переговоры начнутся с 2024 года. Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений. Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии&gt;&gt;Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович. В рамках официального визита в Грузию Амир Охана также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе. Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, лаша жвания
грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, лаша жвания

Премьер Грузии встретился с главой Кнессета Израиля – что обсудили политики

20:42 04.09.2023
© Government of GeorgiaВстреча спикера Кнессета Амира Охана и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили
Встреча спикера Кнессета Амира Охана и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2023
© Government of Georgia
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Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества между странами в различных сферах
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правительство Грузии придает большое значение развитию дружественного и взаимовыгодного сотрудничества с Израилем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спикером Кнессета Израиля Амиром Охана в Тбилиси.
Спикер Кнессета Израиля прибыл с официальным визитом в Грузию 3 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. В понедельник израильского гостя принял глава грузинского законодательного органа, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции.
По сообщению пресс-службы главы правительства, стороны рассмотрели основные направления сотрудничества между странами в различных сферах. В этом контексте был отмечен успешный визит Гарибашвили в Израиль.
Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси>>
Одним из обсуждаемых вопросов стало экономическое сотрудничество между странами, которое характеризуется растущей динамикой. Стороны выразили готовность углублять плодотворное сотрудничество в этом направлении. По словам премьер-министра, подписание соглашения о свободной торговле между Грузией и Израилем откроет новые возможности для обеих стран.
Договоренность о начале переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле была достигнута в ходе встречи Гарибашвили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в середине августа. Переговоры начнутся с 2024 года.
Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений.
Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии>>
Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович.
В рамках официального визита в Грузию Амир Охана также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе.
Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
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