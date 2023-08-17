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Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии

Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии

Тбилиси и Тель-Авив начнут переговоры о свободной торговле в 2024 году, что увеличит инвестиции из Израиля в Грузию, заявил посол 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T22:38+0400

2023-08-17T22:38+0400

2023-08-17T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашили в Израиль укрепит отношения между странами, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Гарибашвили находится в Израиле с рабочим визитом. Главным итогом его визита стала договоренность о начале переговоров между странами о заключении соглашения о свободной торговле. По словам Дарчиашвили, этот визит обязательно придаст новый импульс отношениям двух стран. В свою очередь посол Грузии в Израиле Лаша Жвания заявил, что отношения Израиля и Грузии динамично развиваются. Отношения Грузии и Израиля выходят на новый уровень – о чем говорили премьеры >>"Отношения между Израилем и Грузией динамично развиваются. У нас постоянно есть рост по всем направлениям, у нас тесное сотрудничество с региональной точки зрения. Торгово-экономические отношения растут, и мы уже дошли до того, что начнем переговоры о свободной торговле с 2024 года, что увеличит инвестиции из Израиля в Грузию", – заявил Жвания. По его словам, сотрудничество будет развиваться и дальше. Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле >>"Вы все знаете, что туризм находится на одном из пиков, и в будущем мы ждем в Грузии еще больше израильских гостей. В региональном плане Израиль является нашей страной-партнером, и мы также являемся надежным партнером для Израиля, поэтому платформа для более тесного сотрудничества между двумя странами уже построена, имеет прочную основу и будет развиваться в будущем", – заявил Жвания. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, израиль, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, лаша жвания, илья дарчиашвили, тбилиси, тель-авив