https://sputnik-georgia.ru/20230904/spikery-parlamentov-gruzii-i-izrailya-proveli-peregovory--glavnye-temy-vstrechi-v-tbilisi-281922756.html
Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси
Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси
Спикер парламента Израиля прибыл в Тбилиси, где проведет ряд встреч на высоком уровне 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T13:15+0400
2023-09-04T13:15+0400
2023-09-04T13:43+0400
грузия
политика
экономика
шалва папуашвили
ираклий гарибашвили
илья дарчиашвили
израиль
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Начало переговоров о свободной торговле между Грузией и Израилем, а также укрепление сотрудничества в сферах туризма, культуры и безопасности – это главные темы рассмотрения на встрече спикера парламента Шалвы Папуашвили c израильским коллегой Амиром Охана в Тбилиси. Спикер Кнессета Израиля прибыл с официальным визитом в Грузию 3 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. В понедельник израильского гостя принял глава грузинского законодательного органа, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. Глава израильского законодательного органа поприветствовал растущую динамику визитов на высоком уровне между странами в последнее время и особенно отметил плодотворные визиты премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в Израиль в августе.По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество между Грузией и государством Израиль в различных сферах, в том числе на парламентском уровне, а также в сферах экономики, туризма, культуры и безопасности. Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии>>Как отметил Папуашвили, связи между законодательными органами двух стран крепкие, в том числе на уровне групп дружбы. По его словам, группа дружбы с Израилем посетила страну около месяца назад и провела ряд плодотворных встреч с израильской стороной. По словам спикера парламента, на встрече с израильским коллегой также были затронуты вызовы региональной безопасности. В свою очередь Амир Охана назвал встречу с грузинским коллегой успешной, на ней, по его словам, были рассмотрены "те хорошие отношения, которые есть между Грузией и Израилем, и пути дальнейшего углубления этих отношений усилиями парламентов". При этом Охана также отметил успешную работу парламентских групп дружбы и подчеркнул, что инструменты, которые укрепляют отношения между странами и народами, чрезвычайно важны и поднимают контакты на новый уровень. Глава Кнессета также заявил, что он впервые находится в Грузии, и отметил теплый прием и гостеприимство. Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений. Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович. Визит спикера Кнессета в Тбилиси начался с награждения потомков грузинского Шиндлера>>В рамках официального визита в Грузию Амир Охана также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе. Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, экономика, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, израиль
грузия, политика, экономика, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, израиль
Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси
13:15 04.09.2023 (обновлено: 13:43 04.09.2023)
Спикер парламента Израиля прибыл в Тбилиси, где проведет ряд встреч на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Начало переговоров о свободной торговле между Грузией и Израилем, а также укрепление сотрудничества в сферах туризма, культуры и безопасности – это главные темы рассмотрения на встрече спикера парламента Шалвы Папуашвили c израильским коллегой Амиром Охана в Тбилиси.
Спикер Кнессета Израиля прибыл с официальным визитом в Грузию 3 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. В понедельник израильского гостя принял глава грузинского законодательного органа, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции.
"Грузинский и еврейский народы связывает 26-вековая дружба, и именно эти прочные связи создают прочную основу для развития плодотворного и многопланового сотрудничества между Грузией и государством Израиль. Мы ценим этот визит и интенсивную коммуникацию, которая состоялось в нынешней сложной, полной вызовов геополитической ситуации", – заявил Папуашвили.
Глава израильского законодательного органа поприветствовал растущую динамику визитов на высоком уровне между странами в последнее время и особенно отметил плодотворные визиты премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в Израиль в августе.
"Визит господина Охана является продолжением этой позитивной динамики, и я верю, что он внесет значительный вклад в дальнейшее углубление отношений между нашими странами", – подчеркнул Папуашвили.
По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество между Грузией и государством Израиль в различных сферах, в том числе на парламентском уровне, а также в сферах экономики, туризма, культуры и безопасности.
Как отметил Папуашвили, связи между законодательными органами двух стран крепкие, в том числе на уровне групп дружбы. По его словам, группа дружбы с Израилем посетила страну около месяца назад и провела ряд плодотворных встреч с израильской стороной.
"Мы готовы и дальше углублять наше сотрудничество. Мы надеемся, что в 2024 году начнутся переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, что создаст еще больше возможностей во взаимоотношениях между нашими странами и народами", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, на встрече с израильским коллегой также были затронуты вызовы региональной безопасности.
"Мы желаем стабильности и мира Израилю и ближневосточному региону в целом. Благодарю моего коллегу за приезд, а также за его готовность углублять сотрудничество и дружбу", – заявил Папуашвили.
В свою очередь Амир Охана назвал встречу с грузинским коллегой успешной, на ней, по его словам, были рассмотрены "те хорошие отношения, которые есть между Грузией и Израилем, и пути дальнейшего углубления этих отношений усилиями парламентов".
"Нас связывают исторические связи и контакты. Месяц назад состоялась встреча премьер-министров наших стран, и сегодня мы, председатели парламентов, продолжаем наше сотрудничество здесь, в Тбилиси, для будущего наших стран и благополучия граждан", – заявил Охана.
При этом Охана также отметил успешную работу парламентских групп дружбы и подчеркнул, что инструменты, которые укрепляют отношения между странами и народами, чрезвычайно важны и поднимают контакты на новый уровень.
"Наши необыкновенные контакты в сфере безопасности спасут множество жизней, мы должны бороться с терроризмом", – заявил Охана.
Глава Кнессета также заявил, что он впервые находится в Грузии, и отметил теплый прием и гостеприимство.
"Запланированные встречи, в том числе с премьер-министром, демонстрируют не только глубину наших отношений, но и их разнообразие... Я с нетерпением жду приезда моего коллеги, моего друга Шалвы Папуашвили к нам в Израиль", – сказал Охана.
Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений.
Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович.
В рамках официального визита в Грузию Амир Охана также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе.
Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.