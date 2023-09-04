https://sputnik-georgia.ru/20230904/spikery-parlamentov-gruzii-i-izrailya-proveli-peregovory--glavnye-temy-vstrechi-v-tbilisi-281922756.html

Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси

Спикеры парламентов Грузии и Израиля провели переговоры – главные темы встречи в Тбилиси

Спикер парламента Израиля прибыл в Тбилиси, где проведет ряд встреч на высоком уровне 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T13:15+0400

2023-09-04T13:15+0400

2023-09-04T13:43+0400

грузия

политика

экономика

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

илья дарчиашвили

израиль

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Начало переговоров о свободной торговле между Грузией и Израилем, а также укрепление сотрудничества в сферах туризма, культуры и безопасности – это главные темы рассмотрения на встрече спикера парламента Шалвы Папуашвили c израильским коллегой Амиром Охана в Тбилиси. Спикер Кнессета Израиля прибыл с официальным визитом в Грузию 3 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. В понедельник израильского гостя принял глава грузинского законодательного органа, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. Глава израильского законодательного органа поприветствовал растущую динамику визитов на высоком уровне между странами в последнее время и особенно отметил плодотворные визиты премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в Израиль в августе.По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество между Грузией и государством Израиль в различных сферах, в том числе на парламентском уровне, а также в сферах экономики, туризма, культуры и безопасности. Визит премьер-министра укрепит отношения между Грузией и Израилем – глава МИД Грузии>>Как отметил Папуашвили, связи между законодательными органами двух стран крепкие, в том числе на уровне групп дружбы. По его словам, группа дружбы с Израилем посетила страну около месяца назад и провела ряд плодотворных встреч с израильской стороной. По словам спикера парламента, на встрече с израильским коллегой также были затронуты вызовы региональной безопасности. В свою очередь Амир Охана назвал встречу с грузинским коллегой успешной, на ней, по его словам, были рассмотрены "те хорошие отношения, которые есть между Грузией и Израилем, и пути дальнейшего углубления этих отношений усилиями парламентов". При этом Охана также отметил успешную работу парламентских групп дружбы и подчеркнул, что инструменты, которые укрепляют отношения между странами и народами, чрезвычайно важны и поднимают контакты на новый уровень. Глава Кнессета также заявил, что он впервые находится в Грузии, и отметил теплый прием и гостеприимство. Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений. Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович. Визит спикера Кнессета в Тбилиси начался с награждения потомков грузинского Шиндлера>>В рамках официального визита в Грузию Амир Охана также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе. Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, экономика, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, израиль