https://sputnik-georgia.ru/20230904/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-281914925.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Всего во втором квартале 2023 года в порты и терминалы Грузии зашло 4 021 судно 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали более 3,5 миллиона тонн грузов во втором квартале 2023 года, что на 5,2% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, 48,6% обработанных грузов составили генеральные грузы, 32% – наливные грузы, 19,4% – насыпные грузы. Всего во втором квартале 2023 года в порты и терминалы Грузии зашло 4 021 судно, из которых 31,8% составляют генеральные грузовые суда, 30,1% – контейнеровозы, 29,9% – наливные, а 8,2% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>За отчетный период, порты и терминалы Грузии приняли на 61,3% больше контейнеровозов, на 3,4% больше судов для перевозки наливных грузов, на 3,8% меньше генеральных судов (общего типа) и на 50% меньше судов для перевозок навалочных (насыпных) грузов. Также в этот период 20,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 13,7% – Панамы, 13,4% – Либерии, 8,5% – Мальты, 6,2% – России, 5,2% – Болгарии, а 32,4% распределены между другими странами.Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия >>Кроме того, за этот период порты Грузии обслужили 1,3 тысячи пассажиров, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 52,6%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, батумский порт, порт анаклия, потийский порт