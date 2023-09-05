https://sputnik-georgia.ru/20230905/glava-diplomatii-evrosoyuza-edet-v-gruziyu--nazvana-tsel-vizita-borrelya-281950465.html

Глава дипломатии Евросоюза едет в Грузию – названа цель визита Борреля

Глава дипломатии Евросоюза едет в Грузию – названа цель визита Борреля

Жозеп Боррель намерен встретиться с руководством Грузии, представителями партий и гражданского сектора 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T11:28+0400

2023-09-05T11:28+0400

2023-09-05T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 7-8 сентября посетит Грузию с визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В рамках визита Боррель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего они проведут совместную пресс-конференцию. Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты">>Кроме того, запланирована встреча Борреля с главной внешнеполитического ведомства страны Ильей Дарчиашвили. Глава дипломатии ЕС также проведет встречи со всеми парламентскими политическими партиями и с представителями гражданского сектора. Грузия в режиме ожидания В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. На днях президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. В то же время заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что процесс расширения ЕС зависит от выполнения критериев членства, поэтому Еврокомиссия ориентирована не на дату, а на поддержку реализации реформ странами-кандидатами. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что страны-кандидаты могут стать полноценными членами союза только при выполнении всех предварительных условий, но поддержал обозначение некоего "горизонта" для придания этому процессу дополнительного импульса. Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат>>Для того чтобы вступить в Евросоюз, каждая страна со статусом кандидата должна соответствовать Acquis communautaire – правовой концепции в системе правовых норм Европейского союза. Правовая концепция содержит 33 пункта, которые включают, в том числе, общую внешнюю политику и политику безопасности, социальную политику и трудовые вопросы, финансовое и бюджетное регулирование, политику в сфере индустрии, систему образования, региональную политику и координацию социальных инструментов и таможенную политику. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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