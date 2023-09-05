https://sputnik-georgia.ru/20230905/oppozitsiya-ispolzuet-tragediyu-v-shovi-dlya-razzhiganiya-depolyarizatsii---kobakhidze-281957567.html

Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе

Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии заявила о необходимости создания парламентской комиссии для расследования причин стихийного бедствия на горном курорте... 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T14:20+0400

2023-09-05T14:20+0400

2023-09-05T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" использует трагедию на высокогорном курорте Шови для разжигания в стране поляризации, чем препятствует выполнению одного из главных условий Евросоюза на пути к получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Вскоре после схода на высокогорном курорте Шови (3 августа) в Западной Грузии смертоносного оползня часть оппозиции обвинила в трагедии власти и заявила о необходимости создания следственной комиссии в парламенте. Во вторник на открытии осенней сессии парламента тему вновь подняла депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. По его словам, непонятно, как добиться в стране деполяризации, когда "радикальная оппозиция" пытается заработать политические очки даже на природных катастрофах. "Радикальная оппозиция" осуществляет нападки не только на правящую "Грузинскую мечту", но даже на героев-спасателей.Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня 2023 года, этот пункт Грузия выполнила частично.Как заявила Бокучава, доверие к следственным органам Грузии нулевое, поэтому расследовать причины трагедии должна парламентская комиссия. По ее словам, рассмотрение вопроса о создании комиссии начнется в начале октября, после того, как 22 сентября в парламенте выступит глава МВД Вахтанг Гомелаури.Что такое система раннего предупреждения о стихийных бедствиях – ответ Шамугия>>К этому времени известно, что за создание временной следственной комиссии в парламенте выступает также партия "Лело для Грузии". Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" пока не решила, поддерживать ли коллег из оппозиции.В результате схода оползня на знаменитый горный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) 3 августа погиб 31 человек, поиски двоих продолжаются.Согласно инициативе "Нацдвижения", комиссия должна расследовать, почему не было систем мониторинга и раннего предупреждения, которые позволили бы спрогнозировать природное явление и вовремя эвакуировать людей. Проведенное "Нацдвижением" расследование выявило запоздалое реагирование и халатность ряда чиновников в Шови, сказал ранее председатель партии Леван Хабеишвили.Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Власти настаивают на том, что спрогнозировать это природное явление было невозможно, так как не было никаких предпосылок. Станция контроля уровня воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, не зафиксировала снижение уровня воды. Это опровергает версию о якобы скоплении воды у истока Бубисцкали в течение двух дней и образовании ледникового озера и о том, что на это никто не отреагировал. Единая система раннего предупреждения включает несколько компонентов, одним из которых является система мониторинга воды. Если система мониторинга воды не фиксирует понижение или повышение уровня воды, единая система раннего предупреждения не работает, пояснил ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Пострадавшим и членам семей жертв трагедии в Шови окажут психологическую помощь>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Грузия в режиме ожидания Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Глава дипломатии Евросоюза едет в Грузию – названа цель визита Борреля>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шови, вахтанг гомелаури, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, оползень в шови