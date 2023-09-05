https://sputnik-georgia.ru/20230905/rtveli-2023-skolko-vinograda-obrabotano-v-kakheti-281964731.html

Ртвели-2023: сколько винограда обработано в Кахети?

Ртвели-2023: сколько винограда обработано в Кахети?

В координационном штабе сбора урожая зарегистрировано 220 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T18:50+0400

2023-09-05T18:50+0400

2023-09-05T18:50+0400

экономика

грузия

новости

национальное агентство вина

кахети

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 16 тысяч тонн винограда, сообщается на сайте Национального агентства вина. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии. По данным Агентства, переработано до восьми тысяч тонн "ркацители", до пяти тысяч тонн "саперави" и другие сорта винограда. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 220 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. По состоянию на 5 сентября государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 1050 тонн поврежденного винограда. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на пяти локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани. Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер>>В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети