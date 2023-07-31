https://sputnik-georgia.ru/20230731/premer-gruzii-rasskazal-kitayskim-investoram-o-porte-anakliya-280650496.html

Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия

Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия

Первый глубоководный морской порт Грузии сможет принимать контейнеровозы типа PANAMAX, отметил премьер 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Важным и амбициозным приоритетом правительства Грузии является развитие глубоководного порта Анаклия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на китайско-грузинском бизнес-форуме. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. По словам премьера, это совершенно новый проект партнерства государственного и частного секторов по разработке, строительству, эксплуатации и передаче высокоуровневого глубоководного порта на восточном побережье Черного моря. По его словам, в свете существующих вызовов в последние несколько лет Транскаспийский международный транспортный маршрут, в частности т. н. средний коридор, стал безопасным и надежным маршрутом для грузовых перевозок между Европой и Азией. "Средний коридор состоит из двух основных маршрутов. Это: железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющая Азербайджан по суше с Турцией через Грузию, и черноморские порты Грузии, тем самым укрепляя морское сообщение с Европейским Союзом", – отметил Гарибашвили. Премьер отметил, что этот коридор выделяется как один из самых быстрых путей соединения Востока и Запада, что дает значительное преимущество во времени по сравнению с морским путем, который предполагает доставку грузов за 20-25 дней, а доставка грузов от китайской границы до рынка ЕС по среднему коридору занимает до 15 дней. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава.Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Власти Грузии назвали новый срок начала строительства порта в Анаклия >>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, ираклий гарибашвили, китай, порт анаклия