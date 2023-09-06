https://sputnik-georgia.ru/20230906/mramornye-klopy-atakuyut-polya-kukuruzy-na-zapade-gruzii-281993309.html

Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии

Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии

В этом году ущерб от вредителя сведен к минимуму 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T17:17+0400

2023-09-06T17:17+0400

2023-09-06T17:26+0400

новости

грузия

экономика

тбилиси

западная грузия

мраморный клоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23955/77/239557779_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b4c33faaf3b9d4184dab3695258419a4.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии, по этой причине сотрудники Национального агентства продовольствия обрабатывают сельскохозяйственные территории, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее "жертвой" мраморного клопа в Грузии стал урожай фундука. К этому времени в Западной Грузии термическим туманом обработано 128 628,00 гектара земли, холодным опрыскиванием – 40 068 гектаров земли, разместили 98 081 специальную систему мониторинга. В агентстве продовольствия отметили, что благодаря системным мероприятиям, проведенным против вредителя, в этом году ущерб доведен до минимума.Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>С приближением зимы мраморные клопы начинают искать теплые места, чтобы перезимовать, поэтому агентство еще раз призывает население разместить в собственных дворах механические ловушки, чтобы к будущему сезону сократить численность вредителя. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, тбилиси, западная грузия, мраморный клоп