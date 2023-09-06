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Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии
Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии
В этом году ущерб от вредителя сведен к минимуму 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T17:17+0400
2023-09-06T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии, по этой причине сотрудники Национального агентства продовольствия обрабатывают сельскохозяйственные территории, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее "жертвой" мраморного клопа в Грузии стал урожай фундука. К этому времени в Западной Грузии термическим туманом обработано 128 628,00 гектара земли, холодным опрыскиванием – 40 068 гектаров земли, разместили 98 081 специальную систему мониторинга. В агентстве продовольствия отметили, что благодаря системным мероприятиям, проведенным против вредителя, в этом году ущерб доведен до минимума.Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства&gt;&gt;С приближением зимы мраморные клопы начинают искать теплые места, чтобы перезимовать, поэтому агентство еще раз призывает население разместить в собственных дворах механические ловушки, чтобы к будущему сезону сократить численность вредителя. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, экономика, тбилиси, западная грузия, мраморный клоп
новости, грузия, экономика, тбилиси, западная грузия, мраморный клоп

Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии

17:17 06.09.2023 (обновлено: 17:26 06.09.2023)
CC BY-SA 2.0 / Ton Rulkens / stink bugМраморный клоп
Мраморный клоп - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Ton Rulkens / stink bug
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В этом году ущерб от вредителя сведен к минимуму
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии, по этой причине сотрудники Национального агентства продовольствия обрабатывают сельскохозяйственные территории, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее "жертвой" мраморного клопа в Грузии стал урожай фундука. К этому времени в Западной Грузии термическим туманом обработано 128 628,00 гектара земли, холодным опрыскиванием – 40 068 гектаров земли, разместили 98 081 специальную систему мониторинга.
В агентстве продовольствия отметили, что благодаря системным мероприятиям, проведенным против вредителя, в этом году ущерб доведен до минимума.
Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>
С приближением зимы мраморные клопы начинают искать теплые места, чтобы перезимовать, поэтому агентство еще раз призывает население разместить в собственных дворах механические ловушки, чтобы к будущему сезону сократить численность вредителя.
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.
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