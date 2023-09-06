https://sputnik-georgia.ru/20230906/predstoyaschie-parlamentskie-vybory-v-gruzii-stanut-vyzovom-dlya-oppozitsii---deputat-281979666.html
Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут вызовом для оппозиции – депутат
Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут вызовом для оппозиции – депутат
В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T11:38+0400
2023-09-06T11:38+0400
2023-09-06T11:50+0400
политика
грузия
новости
хатуна самнидзе
республиканская партия
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23397/20/233972089_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_7623e498c612e74a5eaad1e34d0eb146.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года станут серьезным вызовом для оппозиции, так как оппонентам властей не удалось убедить общество в том, где находится альтернатива сегодняшней власти, заявила лидер "Республиканской партии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.По словам депутата, по мере приближения выборов ситуация обычно меняется.Как считает Самнидзе, главная задача оппозиции – разоблачение власти.По ее словам, в этом процессе с углублением поляризации будет усиливаться антизападная кампания, поэтому необходим правильный посыл оппозиции обществу.Как пояснила Самнидзе, она не согласна с мнением своих коллег по оппозиции о том, что если Грузия получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, то это укрепит правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия ценит поддержку Венгрии в вопросе получения статуса страны-кандидата ЕС – глава МИД>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Выборы по-новомуПарламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23397/20/233972089_158:0:1491:1000_1920x0_80_0_0_9977dea621d118685c9618d428fce776.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, хатуна самнидзе, республиканская партия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, хатуна самнидзе, республиканская партия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут вызовом для оппозиции – депутат
11:38 06.09.2023 (обновлено: 11:50 06.09.2023)
В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года станут серьезным вызовом для оппозиции, так как оппонентам властей не удалось убедить общество в том, где находится альтернатива сегодняшней власти, заявила лидер "Республиканской партии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
"Я думаю, что на выборах 2024 года прежде всего у оппозиции очень серьезный вызов. Опросы показывают, что значительная часть общества не отвечает, где она находится, но это доказывает то, что она не поддерживает власть. Мы пока не смогли, не убедили общество, где альтернатива", – сказала Самнидзе в программе "Политическое пространство" на телеканале PalitraNews.
По словам депутата, по мере приближения выборов ситуация обычно меняется.
Как считает Самнидзе, главная задача оппозиции – разоблачение власти.
"Я думаю, что нашей главной задачей должно быть разоблачение того, что делают власти, какой ущерб они наносят европейскому будущему, тот же процесс импичмента (президента Грузии – ред.). Хотя мы знаем, что это не принесет результатов, этот процесс очень опасен для нашей страны", – сказала Самнидзе.
По ее словам, в этом процессе с углублением поляризации будет усиливаться антизападная кампания, поэтому необходим правильный посыл оппозиции обществу.
"Это сложно. Оппозиции необходимо больше координации. Пока со стороны оппозиции еще не определен политический ландшафт, предвыборный центр, кто с кем будет в коалиции, избирателям очень сложно увидеть альтернативу", – сказала Самнидзе.
Как пояснила Самнидзе, она не согласна с мнением своих коллег по оппозиции о том, что если Грузия получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, то это укрепит правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
Выборы по-новому
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).