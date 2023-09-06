https://sputnik-georgia.ru/20230906/predstoyaschie-parlamentskie-vybory-v-gruzii-stanut-vyzovom-dlya-oppozitsii---deputat-281979666.html

Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут вызовом для оппозиции – депутат

Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут вызовом для оппозиции – депутат

В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T11:38+0400

2023-09-06T11:38+0400

2023-09-06T11:50+0400

политика

грузия

новости

хатуна самнидзе

республиканская партия

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года станут серьезным вызовом для оппозиции, так как оппонентам властей не удалось убедить общество в том, где находится альтернатива сегодняшней власти, заявила лидер "Республиканской партии", оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.По словам депутата, по мере приближения выборов ситуация обычно меняется.Как считает Самнидзе, главная задача оппозиции – разоблачение власти.По ее словам, в этом процессе с углублением поляризации будет усиливаться антизападная кампания, поэтому необходим правильный посыл оппозиции обществу.Как пояснила Самнидзе, она не согласна с мнением своих коллег по оппозиции о том, что если Грузия получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, то это укрепит правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия ценит поддержку Венгрии в вопросе получения статуса страны-кандидата ЕС – глава МИД>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Выборы по-новомуПарламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, хатуна самнидзе, республиканская партия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024