https://sputnik-georgia.ru/20230906/rtveli-2023-spros-na-vinograd-i-ego-stoimost-vyrosli-281994767.html
Ртвели 2023: спрос на виноград и его стоимость выросли
Ртвели 2023: спрос на виноград и его стоимость выросли
Винные заводы в Кахети уже переработали до 20 тысяч тонн винограда 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T18:37+0400
2023-09-06T18:37+0400
2023-09-06T18:37+0400
экономика
грузия
новости
кахети
национальное агентство вина
виноград
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На фоне роста экспорта вина вырос спрос со стороны частного сектора на закупку винограда в 2023 году, что отразилось и на закупочной цене продукции – виноград стал дороже, чем в 2022 году, сообщает Национальное агентство вина. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии (Восточная Грузия). Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>По данным Агентства на 6 сентября, винные заводы в регионе уже переработали до 20 тысяч тонн винограда. Переработано до 11 тысяч тонн "ркацители", до 7,5 тысячи тонн "саперави" и другие сорта винограда. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 220 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Поврежденный виноград Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. Как проходит процесс сдачи поврежденного из-за непогоды винограда в Кахети?>>По состоянию на 6 сентября государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 2080 тонн поврежденного винограда. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации). В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, кахети, национальное агентство вина, виноград
экономика, грузия, новости, кахети, национальное агентство вина, виноград
Ртвели 2023: спрос на виноград и его стоимость выросли
Винные заводы в Кахети уже переработали до 20 тысяч тонн винограда
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На фоне роста экспорта вина вырос спрос со стороны частного сектора на закупку винограда в 2023 году, что отразилось и на закупочной цене продукции – виноград стал дороже, чем в 2022 году, сообщает Национальное агентство вина.
Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.
"Средняя цена "ркацители" в этот период ртвели (сбор урожая – ред.) 2023 года составляет 1,08 лари (в 2022 году – 0,92 лари), а на Саперави – 1,56 лари (в 2022 году – 1,50 лари). Со стороны частных предприятий зафиксировано и 1,35 лари за качественный "ркацители", и 1,80 лари за "саперави", – говорится в сообщении.
Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии (Восточная Грузия).
По данным Агентства на 6 сентября, винные заводы в регионе уже переработали до 20 тысяч тонн винограда. Переработано до 11 тысяч тонн "ркацители", до 7,5 тысячи тонн "саперави" и другие сорта винограда.
Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 220 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров.
Поврежденный виноград
Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды.
В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.
По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.
По состоянию на 6 сентября государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 2080 тонн поврежденного винограда.
Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм.
Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации).
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году.
По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм.
В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.