https://sputnik-georgia.ru/20230906/rtveli-2023-spros-na-vinograd-i-ego-stoimost-vyrosli-281994767.html

Ртвели 2023: спрос на виноград и его стоимость выросли

Ртвели 2023: спрос на виноград и его стоимость выросли

Винные заводы в Кахети уже переработали до 20 тысяч тонн винограда 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T18:37+0400

2023-09-06T18:37+0400

2023-09-06T18:37+0400

экономика

грузия

новости

кахети

национальное агентство вина

виноград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249576775_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_d8dea854c3878b35b77eadfd83624d4d.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На фоне роста экспорта вина вырос спрос со стороны частного сектора на закупку винограда в 2023 году, что отразилось и на закупочной цене продукции – виноград стал дороже, чем в 2022 году, сообщает Национальное агентство вина. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии (Восточная Грузия). Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>По данным Агентства на 6 сентября, винные заводы в регионе уже переработали до 20 тысяч тонн винограда. Переработано до 11 тысяч тонн "ркацители", до 7,5 тысячи тонн "саперави" и другие сорта винограда. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 220 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Поврежденный виноград Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. Как проходит процесс сдачи поврежденного из-за непогоды винограда в Кахети?>>По состоянию на 6 сентября государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 2080 тонн поврежденного винограда. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации). В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, кахети, национальное агентство вина, виноград